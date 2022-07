La première représentation de la pastorale Simone Veil aura lieu ce dimanche à Musculdy en Soule

Le village de Musculdy est prêt pour la première représentation de la pastorale Simone Veil ce dimanche à 16h30. Durant des mois, des villageois ont préparé cette pastorale qui rend hommage à une des victimes les plus connues de la Shoah devenue ensuite parlementaire et symbole du combat des femmes.

Après la dernière "mustraka", l'ultime répétition générale du week end dernier, les habitants de Musculdy vont enfin pouvoir présenter la première représentation de la pastorale Simone Veil, ce dimanche à 16h30. La vingtaine de scènes et les plus de deux cent versets écrits par Battitta Berrogain retracent le parcours d'une des victimes les plus connues du nazisme, devenue ensuite dirigeante politique et symbole du combat des femmes. Rescapée des camps de la mort, Simone Veil s'est battue pour les droits des femmes à l'avortement, pour l'Europe et pour son parcours d'écrivain.

Maite Davant : la pastorale aborde un sujet universel et d'actualité Copier

Actrice à quatre reprises, Maite Davant a pour la première fois endossé le rôle de metteuse en scène de la pastorale - Séverine Dabadie

Maialen Urrutiaguer, 22 ans, tiendra le rôle de Simone Veil et chantera 4 des 11 chants encadrés par Sophie Larrandaburu, la cheffe de chœurs de la pastorale. La mise en scène est signée Maite Davant. Originaire d'Arrast Larrebieu, elle a déjà participé à quatre autres pastorales en tant qu'actrice et pour la première fois elle a accepté d'endosser le rôle, d'errejent (metteuse en scène). À 49 ans, elle reconnait qu'il s'agit d'un véritable challenge personnel qui s'inscrit dans la transmission. Depuis début janvier, chaque week-end, Maite Davant a dirigé une équipe de cent acteurs, chanteurs et danseurs en imaginant les différents déplacements sur scène.

Maite Davant, un vrai challenge personnel d'avoir assuré la mise en scène de la pastorale Copier

Trois représentations de la pastorale sont prévues à Musculdy, les 24 et 31 juillet et le 6 août

Munduko bigarren gerla garaian, juduen kontra naziek egin zituzten sarraskiak gogoratuko ditu aurtengo pastoralak - Séverine Dabadie

Simone Veil pastorala igande huntan estrenatuko dute Muskildin. Urte hastapenetik ehun bat herritar lan eta lan ibili dira Battitta Berrogainek idatzi duen testuaren inguruan. Horretarako Maite Davant errejentaren laguntza izan dute. Aurten ere Sophie Larrandaburuk zuzendu ditu pastoralaren koroaren kantariak.

Simone Veil pastorala hiru aldiz eskainiko dute :

Uztailaren 24an, igandea, 16,30etan

Uztailaren 31an, igandea, 15,30etan

Agorrilaren 6an, larunbata, 15,30etan