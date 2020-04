VIDEO - La petite histoire des fêtes de Pâques avec Jérôme Prod'Homme

Qu’est ce que ça passe vite ! Déjà Pâques. Pâques et tout plein de traditions. Religieuses pour certains d’entre vous, avec notamment les cérémonies qui vont avec. Gourmandes aussi. Qui ne s’est pas régalé, gamin, d’un œuf en chocolat abolument divin non seulement parce qu’il était bon mais aussi parce qu’allait avec le délicieux plaisir de l’avoir trouvé là où les autres n’étaient pas allé.

Entre les poules, les œufs, et même le lièvre, Pâques c’est une sacrée histoire !

Pâques. Fête religieuse pour les uns ou délicieuse tradition pour les autres. Côté religieux, il y a deux Pâques, la Pâques juive, « Pessah » qui commémore le souvenir de la sortie d’Egypte par les hébreux menés par Moïse. Et la Pâques chrétienne qui célèbre la résurrection de Jésus. Dans le monde de multiples traditions remontent à la nuit des temps et sont célébrées ce jour-là.

L'origine des oeufs de Pâques

L’un des symboles communs ce sont les œufs. En Grèce on peint les œufs depuis le Ve siècle. On en offre aussi à la Cour des rois de France. Les Tsars font la même chose. Notamment Alexandre III qui, en 1884, commande à l’orfèvre Fabergé un œuf de Pâques magnifique pour son épouse. Fabergé en réalise 50 au total. Ils sont extrêmement rares aujourd’hui.

Cette tradition d’offrir des œufs à Pâques a peut-être des origines « païennes ». Les romains, les grecs et les égyptiens de l’antiquité s’offraient déjà des œufs, symbole de fertilité, au moment du printemps. Mais l’origine actuelle de nos œufs de Pâques remonte plus probablement au Moyen Age. Au moment où l’Eglise, puissante, impose les 40 jours de Carême, juste avant Pâques. 40 jours sans viande et sans œufs (ah et sans sexe aussi mais passons). Les œufs qu’on ne consomme pas, on les décore. On les peint. Et quand vient Pâques et que l’interdiction est levée, on s’en fait un festival culinaire.

Mais pourquoi les cloches s'en vont-elles ?

C’est aussi au Moyen Age qu’on cesse de faire sonner les cloches à partir du jeudi saint en signe de deuil pour rappeler la mort de Jésus. On les remplace par des crécelles que les enfants font tourner en courant dans les champs, puisque les cloches ne peuvent plus donner l’heure. Dans plusieurs pays d’Europe, sans qu’on sache chez qui en premier, on explique alors aux gamins que les cloches sont parties à Rome se faire bénir par le Pape. Et qu’elles reviennent ensuite sonner pour Pâques. En Italie elles reviennent accompagnées d’une poule qui pond ses œufs un peu partout.

Que vient faire le lièvre là-dedans ?

En Allemagne et en Moselle, c’est un gros lièvre qui ramène ces fameux œufs. On ne nous précise pas s’il les pond m’enfin le résultat est là. On trouve des œufs en chocolat dans les jardins. Certains historiens font remonter ce lièvre à l’époque pré chrétienne puisqu’il était le symbole de la déesse Ost Ara, déesse de la fertilité.

Et on termine avec les oeufs en chocolat

Au XVIIIE siècle plutôt que de décorer les œufs, on a eu l’idée de les remplir de chocolat en attendant Pâques. Le XIXe siècle a vu arriver le chocolat pour tous grâce aux progrès de l’industrie et qui a permit de maitriser assez le chocolat pour faire autre chose que le boire, lui donner des formes, d’œufs en l’occurrence, ou de poule. Et ces chocolats de Pâques, accompagnés souvent du fameux agneau, font les délices des gourmands le jour de Pâques.