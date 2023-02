La place d'Albertas fait peau neuve à Aix-en-Provence

La place d'Albertas, c'est une des carte postale d'Aix-en-Provence. Les travaux ont débuté le mois dernier pour rénover ce lieu emblématique de la ville. La fontaine et la calade (les pierres de rivières qui constituent le sol) sont retirées pour être nettoyées et sablées avant d'être replacées. De nouveaux pavés seront posés pour mettre la place et la rue Espariat au même niveau. D'ici là, des fouilles archéologiques préventives examinent les sols.

Certains aixois la préfèrent même à la Retonde : "Pour moi c'est la place emblématique d'Aix, la Rotonde c'est pour les touristes. Celle-là est plus intimiste, je trouve" dit Joelle une aixoise devant les travaux. La place et la fontaine d'Albertas ont été classées monuments historiques en 2000.

Cette place est née d'une volonté privée, en 1745, raconte Frédéric Paul, guide d'Aix-en-Provence : "le marquis d'Albertas lorsqu'il crée son hôtel particulier, il n'y avait pas de place en face. Il y avait des maisons qui empêchaient le soleil de rentrer. Le marquis manquait aussi de place pour ses carrosses. Alors il rachète les maisons, les fait détruire et demande à l'architecte de la ville de faire une place" retrace le guide.

La fontaine actuelle date de 1912, fabriquée par les élèves des Arts et Métiers d'Aix-en-Provence. Elle bénéficie également d'une remise à neuf. La vasque est refaite à l'identique. Les ouvriers modernisent aussi l'alimentation en eau de la fontaine, en circuit fermé. Les travaux coutent 813.000 euros, financés par la ville et la région. La Place d'Albertas sera entièrement restaurée, à l'identique, pour le mois de septembre.