La Reine de Dijon : une moutarde engagée !

La moutarde Reine de Dijon est l'une des plus emblématiques de la région. La fabrique est aujourd'hui basée à Fleurey-sur-Ouche et a traversé plus de 180 ans d'histoire ! France Bleu Bourgogne vous emmène sur place !

A Fleurey-Sur-Ouche se trouve la Moutarderie Reine de Dijon ! Depuis 1840, Reine de Dijon garantit le respect des recettes et des méthodes traditionnelles tout en innovant ! Actuellement, vous pouvez déguster la moutarde rose, un savant mélange de framboises, poivre noir et basilic, une édition limitée pour soutenir Octobre Rose ; pour chaque pot vendu, 0.20€ sont reversés à la Ligue contre le cancer-comité Côte d'Or. La visite guidée, c'est maintenant !

Historique et présentation de la Moutarderie Reine de Dijon Copier

Luc Vendermaesen, Directeur Général de Reine de Dijon © Radio France - Caroline PAUL

Pourquoi la moutarde est-elle fabriquée à Dijon ? Traditionnellement la fabrication de moutarde en France se concentrait sur les régions viticoles, on trouvait donc des moutardiers un peu partout en France, en Bourgogne, en région Bordelaise car on y trouve facilement un de ces précieux ingrédients : le vinaigre. Sachez tout de même qu’à l’origine on n’utilisait pas encore du vinaigre mais du « verjus », ce jus acide extrait des raisins pas encore tout à fait mûrs. Puis au 18ème siècle, un maitre vinaigrier Dijonnais, Jean Naigeon, a remplacé le verjus par du vinaigre pour améliorer le goût de la moutarde. Une recette qui fût la garantie de l'observance de ce procédé de fabrication défini par un décret dès 1937. Comme ce procédé fût inventé par un Dijonnais, on l’appela « moutarde de Dijon ».

Et comment elle se fabrique cette Moutarde de Dijon ?

Etapes de fabrication au centre de production Copier

Frédéric Foulnier, Assistant de Production © Radio France - Caroline PAUL

Différentes recettes et différents contenants ! Copier

Ivan Auvinet, Responsable Conditionnement © Radio France - Caroline PAUL

On fait le tour de la gamme et on imagine quelques recettes ! Copier

Pauline Fleck, Chef de Produit et Sarah, Technicienne Recherche et Développement © Radio France - Caroline PAUL

+ d'infos : Reine de Dijon -1 rue des Combets à Fleurey-sur-Ouche - 03 80 76 05 10