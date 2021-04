La rivière L'Asse - Portrait du Marseillais Adolphe Thiers

Ce dimanche de 10h à 11h sur France Bleu Provence : de la géographie et de l'hydrologie, à la découverte de l'Asse, une rivière des Alpes-de-Haute-Provence, et de l'histoire avec le portrait d'Adolphe Thiers, premier Président de la IIIe République et natif de Marseille.