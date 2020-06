A la demi-journée, journée ou séjour, Côte de Nuits, Côte de Beaune, Dijon, le Chablisien, Mâcon-Cluny, ou le long du Canal de Bourgogne, les formules ne manquent pas chez "Active Tours".

A LA DECOUVERTE DE LA ROUTE DES GRANDS CRUS à vélo - ACTIVE TOURS

On vous prête le vélo avec assistance électrique, le casque, on vous propose visite de caves et dégustation le long de votre parcours; c'est une formule écologique et très conviviale de visiter la route des grands crus et les différents vignobles bourguignons.

Florian Garcenot - Active Tours Copier

Chez "Active Tours" , on trouve des parcours de 3 heures, autour de Beaune, des balades de 4H sur la route des Grands Crus, des sorties à la journée dans les vignobles, et même des séjours de 4 jours & trois nuits (circuit de Dijon à Beaune) à 455€ le forfait par personne (avec dégustation de très bons vins pendant le périple, heureusement il y a assistance électrique :). Pas de Tour de France en juillet alors pourquoi pas le Tour des vignobles cet été ?! Renseignements et réservations ici : https://bourgogne\-evasion\.fr