La Sauvetat dans le Puy de Dôme, Petite Cité de caractère® d'Auvergne

Cité fortifiée au patrimoine exceptionnel, La Sauvetat est aussi célèbre pour son marché de Noël qui investit chaque année les rues et caves du village. La Sauvetat est l'une des 10 Petites Cités de caractère® du Puy de Dôme.

Entrez dans le fort villageois de La Sauvetat et déambulez dans les ruelles © Radio France - Valérie Pocheveux

Situation géographique

Le bourg médiéval de La Sauvetat, est situé à mi-chemin entre Clermont-Ferrand et Issoire dans la Limagne viticole. Les 707 habitants sont appelés les Sauvetatois et les Sauvetatoises.

La porte Saint-Jean du XIVéme siècle avec sa bretèche en encorbellement percée d'une archère. © Radio France - Valérie Pocheveux

Histoire

La Sauvetat, comme son l'indique, était une sauveté délimitée par des croix et protégée, au Moyen-Âge par la paix de Dieu.

Au tournant des XIIè et XIIIè siècles, la cité va prendre un nouvel essor avec l'établissement d'une commanderie des hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem. C'est un ordre religieux et militaire qui assure la distribution d'aumône aux plus démunis et soigne les voyageurs. Ils bâtissent un fort villageois entouré de 2 enceintes. L'enceinte extérieure était flanquée de 8 tours, il en reste aujourd'hui 3. La Sauvetat avait une fonction défensive.

Le donjon circulaire du XIIIème siècle s'élève à 24 mètres, domine la cité et marque véritablement le paysage de La Sauvertat.

La Sauvetat: le donjon circulaire de 24 mètre © Radio France - Valérie Pocheveux

Ce qui frappe à La Sauvetat, c'est l'homogénéité des matériaux de construction: le grès de couleur blonde, l'arkose et la tuile canal.

Les maisons vigneronnes

Les petites bâtisses sont accolées au mur d'enceinte avec des étages de caves appelés forts ou loges. Elles pouvaient servir à l'époque médiévale de refuge temporaire. Ces loges ont été reconverties au XIX ème siècle en caves pour les vignerons. Ces maisons vigneronnes se caractérisent par leur habitat situé au-dessus du cuvage. Aujourd'hui, les familles s'en servent comme lieux de convivialité.

Maison vigneronne avec l'habitation au 1er étage - La Sauvetat dans le Puy de Dôme © Radio France - Valérie Pocheveux

Dans les ruelles de La Sauvetat © Radio France - Valérie Pocheveux

À ne pas manquer

Le donjon

La porte Saint-Jean du XIVéme siècle qui possède encore sa bretèche en encorbellement percée d'une archère.

L’église Saint-Jean-Baptiste et sa vierge en majesté

Le dédale de ruelles de la cité

Église Saint Jean-Baptiste de La Sauvetat dans le Puy de Dôme © Radio France - Valérie Pocheveux

À découvrir aussi: les fontaines de La Sauvetat

Avec l’arrivée de l’eau potable , en 1956 pour La Sauvetat, beaucoup de villages ont perdu leurs fontaines.

Ce n’est pas le cas de La Sauvetat qui a su préserver 11 fontaines dans le village.

Une des 11 fontaines de La Sauvetat © Radio France - Valérie Pocheveux

Fontaine à l'entrée du fort - La Sauvetat dans le Puy de Dôme © Radio France - Valérie Pocheveux

Le marché de Noël de La Sauvetat

Tous les ans la cité organise un marché de Noël dans le quartier médiéval. Les exposants s'installent dans les 70 caves ouvertes pour l’occasion. Il attire entre 12000 et 15000 visiteurs sur 3 jours. Artisanat, gastronomie, et animations dans un cadre exceptionnel... un moment magique à ne pas manquer!!

Marché de Noël 2018 à La Sauvetat dans le Puy de Dôme © Radio France - Gilles Buquet

La Sauvetat est l'une des 28 Petites Cités de caractère® d'Auvergne

Elle a a été labellisée Petite Cité de caractère® le 29 mai 2018.

Découvrez La Sauvetat, Petite Cité de Caractère®

Portes dans les ruelles de La Sauvetat © Radio France - Valérie Pocheveux

