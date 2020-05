La solidarité des cités de la chimie à Salaise-sur-Sanne et Roussillon

"Solidarité", c'est un mot qui revient beaucoup dans l'actualité en ce printemps 2020. Mais la notion de solidarité, les anciens des usines chimiques de Roussillon et Salaise-sur-Sanne la connaissent bien. Une solidarité qu'ils vivaient tous les jours, à l'usine comme dans les cités ouvrières. C'est leur histoire (ou plutôt leurs histoires du quotidien) que nous vous proposons de réécouter grâce à cette série audio en 10 épisodes, diffusée pour la première fois sur France Bleu Isère en 2012.

En passant par la vallée du Rhône, dans le secteur de Salaise-Sur-Sanne et de Roussillon, comment ne pas être interpellé par les installations chimiques qui sont apparues là durant la Première Guerre Mondiale ?

Les cités de la SCUR et de Rhodia-Céta, de part et d'autre de la Nationale 7 - collection Laurence Merle

Les usines sont impressionnantes mais si on regarde l’habitat tout autour, on se rend compte de la présence de petites maisons ouvrières toutes semblables et bien alignées le long de petites rues parfaitement droites, de part et d’autre de l’ancienne Nationale 7. Il s’agit des cités de la chimie. D'un côté les cités de la S.C.U.R. (devenue Rhône-Poulenc), et de l'autre, les cités Rhodiacéta

Convivialité, solidarité et esprit "cités"

La vie dans ces cités, aux dires de tous, a été quelque chose d’unique : une convivialité extraordinaire, une solidarité remarquable, un esprit « cité » encouragé par le Rhodia Club Omnisports qui a accueilli des générations d'ouvriers et leurs enfants.

La piscine du Rhodia Club dans les années 70 - collection Laurence Merle

Qui étaient celles et ceux qui habitaient ces cités ? Comment vivait-on ? Pourquoi la vie dans ces cités a-t-elle changé depuis les années 70 ?

C’est ce que nous essayons de savoir en réécoutant les témoignages de quelques habitants ou anciens habitants des cités de Rhône-Poulenc ou de Rhodia-Céta, dont la parole garde une véritable dimension patrimoniale.

Les cités de la chimie - 1 (l'arrivée de la chimie en pays roussillonnais) Copier

Les cités de la chimie - 2 (un habitat structuré) Copier

Les cités de la chimie - 3 (Un nivers très convivial) Copier

Les cités de la chimie - 4 (l'enfance dans les cités) Copier

Les cités de la chimie - 5 (une industrie paternaliste) Copier

Les cités de la chimie - 6 (le mâchefer) Copier

Les cités de la chimie - 7 (les bistrots) Copier

Les cités de la chimie - 8 (LES générations de la chimie) Copier

Les cités de la chimie - 9 (la télévision et la fin de l'âge d'or des cités) Copier

Les cités de la chimie - 10 (les cités aujourd'hui) Copier

Une série que nous dédions à Pierre Merle et Raymond Vial, que vous entendrez et qui nous ont, depuis, quitté.

A lire, pour aller plus loin, l'ouvrage "Rencontres aux cités, vivre dans une cité industrielles hier et aujourd'hui", de Barbara Contou-Carrère (illustrations Laurent Pouget), aux éditions Ethnovision