La tante Arie, un conte de Noël de Franche-Comté

France Bleu Besançon vous propose une série de 10 contes 100% francs-comtois, pour plonger dans la magie de Noël. Devant un bon feu de cheminée, au pied du sapin qui scintille, quelques bougies, peut-être quelques flocons qui tombent, mettez-vous dans l'ambiance et partagez ces belles histoires avec vos enfants.

La tante Arie, la bonne fée de Franche-Comté

L'histoire commence ... "Je suis aujourd'hui dans le Doubs à Sochaux. Bonne fêtes du pays de Montbéliard. La tante Arie est le mythe le plus populaire du Nord-Est de la Franche-Comté. Contrairement aux autres fées, la tante Harry n'a pas de baguette magique et sa tenue est des plus simples. Jamais on ne l'a vu revêtue de toilettes somptueuses. La bonne tante est souvent accompagnée de son âne qu'elle aime mener boire à la fontaine d'Etobon. Quand elle n'a plus besoin des services de son fidèle baudet, et pour ne pas le fatiguer inutilement, elle le transforme en une broche qui sert d'agrafe à sa cape..."

ou podcastez la série de 10 contes de Franche-Comté en suivant ce lien RSS, pour les écouter à volonté, n'importe où, n'importe quand.

Réalisation

La série "Les contes de Noël de Franche-Comté" est réalisée par France Bleu Besançon, les contes racontés par Théo Lanatrix, alias Théo le Troubadour, comédien franc-comtois, ils ont été écrits par Gabriel Gravier, écrivain, auteur de "Franche-Comté, pays de légendes".