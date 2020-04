La tradition du Lundi de Pâques en Béarn

Quand aux recettes il en existe plusieurs comme celle à l’escanouille c’est la pousse d’oignon nouveau, ou a l’aillet, l'ail nouveau, qui ont beaucoup de succès et que l’on trouve dans nos potagers. Pour celle de saison, on peut évoquer une omelette aux pointes d’asperges vertes des Landes.

Enfin il existe l’Omelette Pascale des bergers Béarnais avec de la saucisse sèche et du boudin béarnais. Une recette publiée dans le magazine Cuisines et Vins de France. Pour 4 personnes il vous faut 12 œufs 400 g de saucisse sèche (on la fait sécher depuis Noël pour cette occasion} 200 g de boudin béarnais coupé en tranches fines 1 verre d'huile sel poivre.

Coupez la saucisse et le boudin en tranches fines. Faites chauffer l'huile dans une grande poêle, Quand elle est bien chaude, jetez-y la saucisse et le boudin, laissez-les bien dorer. Cassez les œufs dans une terrine, assaisonnez-les et battez-les à la fourchette. Dès que les œufs commencent à mousser, jetez-les dans la poêle dans l'huile bouillante. Faites cuire l'omelette qui doit être bien dorée et en même temps crémeuse, repliez-la, faites-la glisser sur le plat de service, servez avec une salade verte légèrement aillée.

Finissons avec deux traditions insolites pour fêter Pâques ailleurs dans le monde

1. Les cerfs-volants – Bermudes

À l’occasion de Pâques, les habitants des Bermudes visent haut, faisant du cerf-volant leur passe-temps favori ; ils les fabriquent à l’aide de bâtons en bois et de papier coloré aux motifs complexes. Le tout complété d’un tissu spécial, appelé Hummers, permettant de produire un bruit de ronflement, le son de la fête de Pâques aux Bermudes.

2. Les récits policiers – Norvège

Pâques est consacré au crime dans la tradition norvégienne. La bas Vous lisez, regarder et écouter des histoires de crime et des thrillers policiers pendant cette période.

Le pays tout entier semble suspendu, tandis que les radios et la télé produisent des histoires dignes des meilleurs polars, même les marques de lait s’associent à cette tradition en imprimant des récits sur leurs emballages.

De quoi tenir tout le monde en haleine même au petit déjeuner !