La tradition du Neijohrsbratschtall, du bretzel de Nouvel An

Réécoutez Pierre Nuss vous parler de la tradition du Bretzel de Nouvel An Copier

Àlles Beschte zem Neije johr, tout le meilleur pour la nouvelle année. Nous allons entendre cette phrase en Alsace jusqu’à fin janvier, après ce sera trop tard. Mais dans les premiers jours de janvier, vous pourrez peut-être déguster la neijjohrsbratschtall. La Bretzel de nouvel an. Oui, ok, merci, les Hopla Guys, mais on ne chante pas la bouche pleine. Cette neijjohrsbratschtall, grande bretzel en pâte briochée légèrement sucrée est celle du bonheur que l’on se souhaite pour la nouvelle année. Nos ancêtres témoignaient un attachement particulier aux bretzels : en regardant le soleil à travers ses entrelacs, ils apercevaient l’astre trois fois !

Bretzel vient latin brachium, donc je disais brachium qui signifie bras, par analogie à son allure de bras croisés, la bretzel, essentiellement connue sous sa forme salée, était à l’origine un gâteau rituel lié au culte solaire. Et en ce moment, pas étonnant qu’on veuille revoir le soleil, plutôt trois fois qu’une. Le premier de l’an, en échange des voeux de bonheur, les Pfätter et les Marrän, parrains et marraines avaient coutume d’offrir à leurs filleuls ce bretzel sucré, en pâte briochée, gross wie’n e Schiertor, c’est-à-dire aussi grand qu’un portail de grange !

Calmez-vous, hein, monsieur Lucchini, bien sûr, la taille est métaphorique, je vous parle pas des indigestions, sinon. Dégustez-la, partagez-la, une excellente année 2022 pour tous !