La truffe dans le haut Var - Portrait de Laure Moulin - Un chacal doré vu à Salon-de-Provence

Ce dimanche de 10h à 11h sur France Bleu Provence, du patrimoine avec la trufficulture varoise, de l'histoire avec le portrait de Laure Moulin, et des animaux avec le chacal doré, observé pour la première fois dans les Bouches-du-Rhône.

La truffe du haut Var

A l'occasion de la 28è Fête de la truffe noire à Aups le dimanche 24 janvier, Philippe de Santis, président du syndicat des trufficulteurs varois et propriétaire du Domaine de Majastre à Bauduen vous dit tout sur la trufficulture, à quand elle remonte et en quoi elle consiste. Et vous, vous êtes-vous déjà initié au cavage ? Etes-vous un habitué des marchés truffiers d'Aups ? 04 42 38 08 08.

Portrait de Laure Moulin

Thomas Rabino, historien aixois, signe une toute nouvelle biographie - la première - aussi palpitante qu'émouvante sur Laure Moulin, publiée le 7 janvier 2021 aux Editions Perrin. Laure Moulin, Résistante et sœur de héros retrace la vie de cette native de Saint-Andiol, au côté de son frère, dans leur combat pour la Résistance puis pour perpétuer le souvenir de Jean Moulin. Et vous, avez-vous ou vos parents ou grands-parents ont-ils connu Laure Moulin à Saint-Andiol ? Racontez vos souvenirs au 04 42 38 08 08.

Un chacal doré observé pour la première fois dans les Bouches-du-Rhône

Une découverte inattendue a été réalisée dans un écoduc de Vinci Autoroutes sous l’A7 dans le pays salonais : des photos dechacal doré à un mois d’intervalle, en novembre et décembre 2020. Une nouvelle espèce pour les Bouches-du-Rhône et seulement la deuxième localité française où l’espèce est détectée. Nathan Ranc, spécialiste de l’espèce, nous décrit la bête !