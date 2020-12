La véritable histoire de Sissi, impératrice d'Autriche

Romy Schneider l'a popularisée au cinéma mais Sissi, impératrice d'Autriche a bien existé et c'est une femme libre, pionnière du fitness que l'on découvre aujourd'hui.

Dans Minute Papillon !, Sidonie Bonnec retrace la véritable histoire derrière le film Sissi impératrice, avant les éternelles rediffusions des fêtes de Noël. Son invitée est l'écrivaine spécialisée dans les grands destins de femmes et auteure du livre "Le roman de Sissi", Elisabeth Reynaud. Elle nous raconte les passions et les blessures de la plus célèbre des impératrices d'Autriche.

Sissi, pionnière du fitness

Élisabeth de Wittelsbach dite Sissi a toujours pris soin d'elle. Elle épuisait ses suivantes en faisant du sport comme du jogging ou de la marche à pied, "jusqu'à trente kilomètres par jour" indique Elisabeth Reynaud.

Sissi fait également aménager des "salons de sports" dans ses différents châteaux. Elle y fait du cheval d'arçons, des anneaux ou de la corde lisse et n'hésite pas à recevoir les ambassadeurs venus du bout du monde juchée sur ses agrès.

L'impératrice prend soin d'elle toute sa vie. D'ailleurs, elle s'efforce de garder un tour de taille de 51 cm et adopte pour cela un régime alimentaire particulier, préférant consommer du sang de bœuf et rejetant la viande pour ne pas avoir à ingérer la graisse et les fibres de l'animal.

Le cabinet des beautés

Élisabeth de Wittelsbach aime par-dessus tout la beauté, au point de collectionner. Elle réunit dans son cabinet de beautés des images des portraits de femmes belles de l'époque. S'y côtoient des représentations d'impératrices comme de boulangères, les actrices comme les bergères.

Toutes les "belles femmes" avaient droit de figurer dans son cabinet des beautés.

à réécouter La véritable histoire de Sissi et le Petit Larousse de la culture générale

Une femme libre mais entravée

Sissi est mariée au jeune empereur François-Joseph Ier d'Autriche alors qu'elle a tout juste 15 ans. Elle est très mal à l'aise face aux ardeurs et aux manières de son nouvel époux. Elle déclare quelques années plus tard que :

le mariage est une institution absurde. Enfant de 15 ans, j'ai été vendue…

Elle donne naissance à son premier enfant après quelque mois de vie maritale mais l'impératrice est privée de sa fille par son archiduchesse de belle-mère, une femme dirigiste qui estimera que Sissi est bien trop jeune pour assumer ses responsabilités maternelles.

Dès lors, Sissi ne peut voir sa fille que lorsque l'archiduchesse ne l'y autorise. La souffrance de cette séparation s'ajoute au mal-être de la jeune impératrice qui vit mal le poids du protocole et de l'étiquette viennoise. Mal soignée, sa fille décède d'une maladie à 26 mois.

Élisabeth de Wittelsbach refusera d'ailleurs toute sa vie de sacrifier sa vie privée et ses envies à ses devoirs d'impératrice.