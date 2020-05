La vie au sein de la Grande Chartreuse

Le confinement, c’est quelque chose que nous vivons plus ou moins bien en cette période compliquée. Le confinement, c’est une notion que connaissent bien, en revanche, les Chartreux…

Durant cette période de confinement, nous avons eu envie de prendre le temps d'en savoir un peu plus sur les Chartreux et cet ordre religieux qui a marqué tout un massif et bien au-delà. Réécoutez cette série en 10 épisodes que nous avions réalisée en 2012

gravure d'une partie du cloître de la Grande Chartreuse © Getty

Le monde tourne, mais la croix demeure

1084, c’est l’année qui marque le début d’un ordre religieux qui a su, malgré quelques épisodes douloureux, traverser les siècles sans que l’idée originelle voulue par Saint Bruno ne change…

1084, c’est l’année durant laquelle Bruno et ses six compagnons s’installèrent au « Désert de Chartreuse » pour fonder une communauté basée sur la prière, l’isolement et le silence. Une communauté qui s’essaimera aussi rapidement dans d’autres parties du monde.

Partons à la découverte (subjective) de cet ordre qui a plus de 900 ans. En compagnie de nos invités, nous évoquons les débuts de l’Ordre des Chartreux, son rayonnement, le quotidien des moines, le monastère de la Grande Chartreuse (classé monument historique depuis 1920), les moments difficiles, la métallurgie et la liqueur sans oublier la Correrie – le musée de la Grande Chartreuse, à visiter dès que possible.

L'Ordre des Chartreux - 1 (l'arrivée de St Bruno et le silence)

L'Ordre des Chartreux - 2 (l'installation de l'Ordre et son rayonnement)

L'Ordre des Chartreux - 3 (devenir Chartreux)

L'Ordre des Chartreux - 4 (vie d'un Chartreux)

L'Ordre des Chartreux - 5 (entrer au monastère)

L'Ordre des Chartreux - 6 (les incendies et l'expulsion de 1903)

L'Ordre des Chartreux - 7 (Fourvoirie et la métallurgie)

L'Ordre des Chartreux - 8 (la liqueur)

L'Ordre des Chartreux - 9 (le musée)

L'Ordre des Chartreux - 10 (un ordre immuable mais moderne)

Pour aller plus loin:

- visitez le site officiel de l'Ordre des Chartreux

- visitez le site officiel des liqueurs Chartreuse

- visitez le site du Parc Naturel Régional de Chartreuse

- visionnez le film "Le Grand Silence", de Philip Gröning (2006)

- lisez l'ouvrage "Chartreuse, la liqueur", dirigé par Martine Galiano, Philip Boyer, Antoine Munoz et Jean-Marc Roget