Nîmes équipe ses monuments d'une signalétique pour les personnes en situation de handicap

C'est un pas de plus vers l'accessibilité des monuments romains à Nîmes. Sept panneaux signalétiques ont été remplacés devant la Maison Carrée, les Arènes et à la Tour Magne pour permettre aux personnes en situation de handicap de profiter de ce patrimoine. Sur chaque affichage, quelques lignes d'explications, mais aussi des textes en braille, un dessin du monument en relief et un QR code. Nîmois, comme touristes peuvent alors flasher le code sur leur téléphone portable. Et là, une page internet s'ouvre avec, des explications audio en cinq langues, et une vidéo.

Il faut que nos monuments soient accessibles au plus grand monde

Avec ces panneaux, la Ville s'engage pour les personnes à mobilité réduite, les mal-voyants et les personnes malentendantes. Ce dispositif s'inscrit dans la démarche de labellisation "Destination pour tous", qui œuvre à faciliter l'accès à tous à la culture. "Ça fait partie des éléments qu'il faut maintenant avoir dans une destination de première catégorie comme celle de Nîmes, explique Xavier Douai, adjoint délégué au tourisme. On ne peut laisser personne sur le côté. Il faut que nos monuments soient accessibles au plus grand nombre, et aux personnes en situation de handicap en particulier."

Sur chaque panneau, des informations en braille, un dessin en 3D et un QR code à scanner pour lancer les explications audio et vidéo. © Radio France - Juliette Fumey

Des panneaux destinés aussi à tout à chacun

Même si les explications audio et vidéo sont à destination des personnes en situation de handicap, tout le monde peut en profiter. "La personne qui ne souhaite pas monter les marches de la Maison Carrée ou de la Tour Magne, pas parce qu'elle est handicapée mais parce qu'elle a le vertige ou peur du vide, peut utiliser ces panneaux, assure Véronique Jouve-Sammut, adjointe délégué au handicap et à l'accessibilité. C'est vraiment pour tout le monde".

Porte Auguste et Temple de Diane

Dans les prochaines semaines, le dispositif va être élargi. D'autres panneaux doivent être installés au Temple de Diane et à la Porte Auguste.