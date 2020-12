Lacs et Gorges du Verdon - Gap Tallard Vallées - La céramique en Pays d'Aubagne

Ce dimanche de 10h à 11h sur France Bleu Provence, les offices de tourisme organisent votre seconde semaine de vacances de Noël dans le Nord du Var et dans la région de Gap. Et à l'occasion du Marché aux santons et à la céramique d'Aubagne, intéressons-nous au travail des céramistes.

Lacs et Gorges du Verdon

De Tourtour aux Salles-sur-Verdon, de Régusse à La Martre, le Nord du Var - couvert par l'Office de Tourisme Lacs et Gorges du Verdon - recèle des trésors insoupçonnés à découvrir loin des foules durant l'hiver. Les Gorges du Verdon sont bien sûr les stars de la destination, mais il serait dommage de ne pas visiter tous les villages de l'Artuby. Profitons des vacances pour les explorer ! Et vous : connaissez-vous Artignosc, Baudinard, Aups, Moissac-Bellevue, Villecroze, Vérignon, Aiguines, Bauduen, Trigance, Le Bourguet, Brenon et Châteauvieux ? Peut-être y vivez-vous ? Partagez vos expériences dans les Lacs et Gorges du Verdon au 04 42 38 08 08.

Gap Tallard Vallées

Peut-être allez-vous passer quelques jours à la montagne ? Autre idée de destination : la région de Gap, couverte par l'Office de Tourisme Gap Tallard Vallées. Grands espaces, activités nordiques, nouvelle piste de ski de fond au Col de Gleize, randonnées hivernales... Racontez-nous vos vacances d'hiver dans le Gapençais et au Col Bayard et dites-nous à quel point vous aimez cette destination haut-alpine au 04 42 38 08 08.

La céramique en Pays d'Aubagne et de l'Etoile

Jusqu'au dimanche 3 janvier se tient à Aubagne le Marché aux Santons et à la Céramique. L'occasion d'en savoir plus sur le savoir-faire, l'histoire et le travail des céramistes. De quels matériaux ont-ils besoin, comment conçoivent-ils leurs œuvres et créations artisanales ? Isabelle Not, enseignante à l'Ecole de Céramique de Provence à Aubagne et artisan céramiste, est notre invitée. Et vous : avez-vous l'habitude de vous rendre à ce marché à la céramique d'Aubagne ou chez d'autres céramistes de la région ? Qu'aimez-vous, qu'admirez-vous dans leur travail ? Témoignez au 04 42 38 08 08.