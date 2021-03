Lagavulin... di Don-Mathieu Santini

Hè un omu di u mondu di nanzi, sempri incravattatu, incustumatu da u capu à a fini di l’annu. Par ghjunghja à a sala induv’hè ch’iddu stà in siratina, ci voli à cuddà trè piana d’una casa stretta à a scalinata di legnu anticu è frustu.

À ugni niveddu di a casa è puri in certi scali, ci sò libra accatamanzati, infilarati è posti nant’à tavuli chì custituiscini bibliutechi di circustanza. Ugni volta, coddu i scali, coddistortu, lighjindu i titula di i libra, l’ochja sempri in circa d’un’opara ch’ùn avaria micca lettu nanzi. È u titulu chì si faci leghja hè par mè un missaghju da l’invisibuli chì mi dà infurmazioni nant’à a discussioni è u mumentu ch’aghju da passà incù stu vechju à a classa naturali.

Ùn vidi più i soia dapo u principiu di a pandemia chì i so fiddoli t’ani a paura di purtà di li in casa sta malatiaccia chì u pudaria tumbà. Ma u vechju ùn si lagna è campa ochjimalinconicu lighjindu o fighjulendu ritratti di i so fiddoli è bisfiddoli oghji tutti richjusi in i so appartamenta di sti cità ghjacciati.

Quandu affaccu eu, u trovu sempri in a listessa sala, l’inguernu à u caminu è l’istati davant’à u balconu. Mi servi un bussò di vinu è par iddu un whisky. Ma oh ! Un Lagavulin scuzzesu di 16 anni ! È u si bii incù qualchi pezzu di cicculata nera à l’amanduli imbrustulati.

U sughjettu di discussioni, com’aghju dittu, u facciu vena da u titulu di u libru chì mi veni à l’ochja cuddendu. Una volta era « Gatsby le magnifique » di Scott Fitzgerald. Aviamu parlatu tandu di i baddi di nanzi, di a manera di curtizà i donni in i coktails di i ricchi pà i tippi com’ed iddu chì s’erani fatti invità un pocu à a scrocca. È quand’iddu cuntaia, si murzicaia un pezzu di cicculata, si facia falà un’unchjicula di whisky in u vargastodiu è staghjia ochjipersu pà un minutu o dui nanzi di ripiddà a discussioni.

Un’antra volta era cascatu nant’à u titulu « Au nom de tous les miens » di Martin Gray. È aviamu parlatu di a guerra è d’un amori soiu, ma senza entra in i particulari. È quandu iddu cuntaia, si murzicaia quì dinò un pezzu di cicculata, si facia falà un’unchjicula di whisky è staghjia ochjipersu pà un minutu o dui nanzi di ripiddà a discussioni.

Mi dicia da par mè chì u tippu quantunca era à pena dipindenti di sta cicculata è di stu whisky. È una sera, allora chì, cuddendu i scali, m’era surtitu u titulu « Belle du seigneur » d’Albert Cohen, li posi a quistioni di sta dipindenza. U vechju si missi à rida. « Nò u me caru » mi dissi. Hè un ricordu d’amori, una Russia chì travaddaia in Parigi à l’imbasciata di l’Unioni Suvietica. Feci a so cunniscenza à un ripastu induv’era statu invitatu da un amicu ghjurnalistu. Fù una passioni putenti. Quandu ci ritruvaiamu à l’appiattu in una stanza di qualchì albergu di ribattu, purtaia eu un pocu di cicculata è idda t’avia sempri una butteglia di whisky scuzzesu. Hà durantu quantu ? Unipochi di mesa… È po un ghjornu s’hè fatta arristà da u KGB, da spia à prò di u Riamu Unitu… Ùn ebbi mai più nutizii.

Dapo stu tempu, ugni sera, hè un rituali. Quandu murziccu sta cicculata è chì facciu falà sta goccia di whisky, mi ritrovu à cant’ad idda. Hè a mimoria di i sensi, vidi. Quidda chì i me fiddoli è u so covid ùn pudarani mai capiscia.