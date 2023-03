Landes, corrida de Gamarde, ouverture temporada

Belle proposition.

Intéressantes oppositions de trois encore jeunes matadors laquelle confrontation sera arbitrée par les toros de Jose Cruz. Castillejo de Huebra l’autre ganaderia inégalement prévue étant bloquée pour raisons sanitaires.

Les trois diestros ont styles variés et très multiples, ce qui dit encore de la pertinence du cartel. Juan Leal déjà doyen de la « terna » a seulement trente-deux ans. L’arlésien installé depuis lurette à Séville s’est forgé belle réputation sur le courage d’abord et son implication exposée. Des succès l’an dernier de forte ampleur à Madrid, Pamplona, Nîmes et Arles. Sur une tauromachie bien plus évoluée, plus posée depuis quelques années. A ses cotés un garçon de Bordeaux et Pouillon réunis, Clément Dubec ne l’a pas eu facile. « Clemente » incorporé d’abord à une maison taurine espagnole il a été beaucoup abusé. Covid et année blanche ensuite il ne doit son salut qu’à sa ténacité, à sa tauromachie élégante et sobre, à son image. A Gamarde qui a impulsé son retour il y a un an. Enfin Angel Tellez. Vingt-cinq ans en juin, matador sacré en 2019 des mains de Morante. Tellez est sorti en triomphe de Madrid cathédrale le 25 mai dernier après récital de rectitude classique. Il a formidablement bien débuté la saison en coupant deux oreilles à un toro de Mayalde le 4 mars.

En dépit d’un lot de toros faible Juan Leal et Clemente coupent chacun deux oreilles et sortent en triomphe. Un vrai succès pour les organisateurs.

Les arènes couvertes comme Gamarde ont grande vertu par frimas et déluge. Sept degrés au paseo mais chaleur dans l’enceinte pleine. Une organisation parfaite. Mille deux cents repas au tiap de midi et trois cent cinquante bénévoles au pit ! Un exemple ! Coté toros un lot hétérogène en présentation, noble mais faible. Très. Rien cependant pour décourager Juan Leal et sa belle envie. L’arlésien de Séville a dessiné une première lidia de haute intensité. Leal est lumineux. Sa tauromachie s’est enrichie, à maturité le jeune homme porte un toreo complet, total, de liaison profonde. Il tue impeccablement bien. Ce qui aurait dû lui octroyer l’obtention de deux pavillons nonobstant la cécité de la présidence coupable. A son second Cruz, Leal, dans l’excellence, sert une tauromachie délicieusement douce, avec beaucoup de poignet, allurée, onctueuse, accomplie. Nouvelle oreille. Le bordelo- pouillonais Clément Dubec, « Clemente », c’était offert une renaissance l’an dernier au même endroit. Sa première faena est méritoire mais c’est surtout devant le cinquième exemplaire pourtant bien juste du jarret que le blond matador de Gascogne va ourler quelque chose de soyeux, de profond, avec de grands détails et beaucoup finesse et de ceinture. Deux oreilles qui renforcent son désir de beau. Pour aller plus loin. Tellez est passé sans se faire voir, jour sans pour le castillan, gris comme le ciel..