Le 11 novembre, une date à tiroirs (et à Martin)

Réécoutez Pierre Nuss vous parler de tout ce qu'il passe le 11 novembre. Copier

Aujourd’hui, à part que France Bleu Elsass fête ses 91 ans, les débuts des émissions en Alsace et en alsacien, c’était Radio Strasbourg PTT, le 11 novembre 1930, avec le requiem de Mozart dédié aux victimes de la Première Guerre Mondiale. Mais avant de fêter l’armistice 1918. Avant de commémorer la fin de cette boucherie, on fêtait la Saint-Martin en Alsace. Avec une Gànz, avec une oie. Enfin, avec, on la mangeait plus tôt.

Cette tradition trouve son origine dans une légende sur la vie de Martin : le peuple de Tours réclamait qu’il soit nommé évêque. Comme il menait une vie ascétique et modeste, il se considérait indigne d’un tel honneur et se serait donc caché parmi les oies. La bonne idée. Ça c’était une oie. Imaginez une vingtaine. Elles ont fait un tel boucan. Se cacher au milieu des oies revenait plutôt à… Il fut ensuite nommé évêque de Tours.

Puisqu’on en est à la Saint-Martin, c’est un 11 novembre qu’est né Martin Bucer, il y a pile 530 ans, en 1491 à Sélestat. Il est à l'origine de la confirmation protestante, il n’y avait ça que chez les catholiques, avant. Humaniste et théologien original, Martin Bucer est l'une des figures de proue de la Réforme protestante au XVIe siècle, même s’il est un peu effacé par rapport à des Calvin ou Luther.

Sa vie est marquée par les efforts de réconciliation, souvent vains, qu'il déploya entre Luther et Zwingli, faisant de lui le réformateur à la fois le plus conciliateur de son temps, mais aussi celui qui a le plus voyagé dans l’Europe entière (il a effectué plus d'une quarantaine de voyages afin de convaincre les différents tenants de la Réforme).

Entre prêtres, pas de problème, mais il s’est brouillé avec l’Empereur Charles Quint, et a dû finir sa vie en exil en Angleterre, il meurt à Cambridge en 1551. Pour ceux que ça intéresse, ses écrits ont été rassemblés dans les Opera Omnia en 1952, il a laissé environ 150 textes et plus de 2 700 lettres, et c’est vraiment passionnant. Deux Martin à l’honneur aujourd’hui !