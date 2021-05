Le 17 mai 1525 : le massacre de Saverne

Réécoutez Pierre Nuss vous présenter ce triste épisode Copier

On me demande parfois d’où vient la rivalité entre alsaciens et lorrains. Vaste sujet. Oui, mais pas tout de suite. Pour de nombreux alsaciens, cela remonte à plusieurs traumatismes lointains, dont celui que je vais vous raconter aujourd’hui, qui est par exemple transmis dans ma famille depuis près de 5 siècles, de génération en génération. Le 17 mai est en effet une triste date dans l’histoire de la région. Elle marque un tournant de la guerre des paysans, qui a démarré en juin 1524 dans le Sud du Pays de Bade, lorsque des paysans refusent à leurs seigneurs une corvée de ramassage de coquilles d'escargots jugée abusive. Et … La révolte se développe durant l’hiver en Souabe, en Franconie, en Alsace et au Tyrol. Les revendications sont religieuses (élection des prêtres par le peuple, limitation des impôts religieux, les revendications réformistes de Martin Luther sont reprises), elles sont aussi sociales et économiques (suppression du servage, liberté de pêche et de chasse, augmentation de la surface des terres communales, suppression de la peine de mort). Les rebelles connaissent quelques succès, et prennent des villes, comme Saverne, propriété des princes-évêques de Strasbourg, là nous sommes en mai 1525. Devant la menace, les autorités savernoises ont préféré abandonner la ville. Les rebelles alsaciens investissent les lieux avec des alliés et rebelles lorrains. Le duc de Lorraine craint que le mouvement paysan ne contamine sa région et Antoine de Lorraine déboule sans prévenir avec son armée en Alsace. Il remporte une victoire à Lupstein le 16 mai, le gros des rebelles négocie son départ pacifique de la ville de Saverne. Ils sortent le 17 mai, quasiment sans armes, entre deux rangs de lansquenets lorrains. Et c’est un massacre. On assiste à un véritable bain de sang qui fait entre 18.000 et 20.000 victimes. Selon le chroniqueur Volcyr, un proche duc de Lorraine, une voix aurait retenti dans le ciel annonçant qu'il était permis de tuer les rustauds. D’autres versions plus plausibles font état d’un échange d’amabilités qui aurait dégénéré. Antoine de Lorraine a perdu le contrôle de ses soldats, qui mettent à sac toutes les habitations, l’Hôtel de Ville, l’église de Saverne. Trois jours plus tard, le duc de Lorraine mènera une nouvelle bataille à Scherwiller, qui fera près de 6.000 morts. La révolte paysanne a échoué, mais a en plus coûté la vie à près de 10% de la population alsacienne de l’époque. Ce sera la dernière grande révolte paysanne dans la région et cette incursion du duc de Lorraine est resté profondément ancré dans les mémoires de la région, sous le nom du massacre de Saverne, le 17 mai 1525