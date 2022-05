Le baladeur à Blot l'Eglise dans le Puy de Dôme

Blot l'Eglise est constituée d’un bourg et de treize villages : Villards, Montmartin, Lacroix, Moulins Lacroix, La Fayolle, Les Berniards, Gourlanges, les Peytoux, le Périssel, La Faye, Les Ollières, Les Tinants et Neyras. La commune compte 440 habitants appelés les Blotaires.

Blot l'Église est situé à 49 km de Clermont-Ferrand

Présentation de la commune

Bernard Bouleau est maire depuis 2014. Il nous présente sa commune avec son château et son site gallo romain.

Dès le IIème siècle, on exploitait le long de la voie romaine des mines argentifères. Le château de Blot est du XVIè siècle, construit par Pierre de Chauvigny de Blot.

Blot-l'Eglise est une commune rurale qui possède encore des commerces: boulangerie au feu de bois, épicerie, coiffeur, huilerie, artisan d'art et des agriculteurs (polyculture élevage charolais, moutons), des propriétaires forestiers.

Chemins de randonnées au départ de la commune.

Le rocher Charlemagne, le long de la Sioule, attire de nombreux amateurs d'escalade.

La maison des artisans de Blot l'Église - @Maison des Artisans de Blot l'Église

La maison des Artisans

La Maison des Artisans dispose de 3 ateliers permanents mis à la disposition d'artisans d'Art. Le lieu est loué par la mairie et il est géré par une association, l'art et la matière, explications de Catherine Grosbellet

À la boutique, sont exposées les pièces des artisans en résidence, ainsi que celles d'invités trimestriels. Ils vous accueillent, vous transmettent leur savoir-faire et leur amour de la matière.

Accueil toute l'année le vendredi et samedi de 14h à 18h et le jeudi après midi en juillet et août.

Odyssée, atelier cuir : maroquinerie, bijoux, décoration.

La Tisserie: tissage de tapis haut de gamme en laine du Massif Central, coussins et objets pour la maison.

Zinzin et Bricolette: créations textiles colorées pour petits et grands.

Tapisserie d'ameublement

La maison des artisans - @Facebook Maison des Artisans de Blot l'Église

Le centre de secours

La caserne de pompiers abrite un centre de première intervention. Elle est dirigée par le Lieutenant David Buges, secondé par Denis Bardel et Romain Barili. Ce centre compte 16 pompiers volontaires. David Buges est chef de centre depuis 3 ans. Le centre compte 3 véhicules, un camion porteur d'eau de 10 000 litres d'eau, un véhicule d'interventions diverses et un petit véhicule d'incendie. Le centre de secours réalise en moyenne 80 interventions à l'année.

En zone rurale, on manque de volontaires et cela dans tout le Puy de Dôme, comme le souligne Jean-François Barili , président de l’union départementale des sapeurs pompiers du Puy- de-Dôme. C'est surtout en journée qu'on a du mal à trouver des personnes disponibles.

Comment devenir pompier volontaire? Il suffit de 180 heures de formation sur les 3 premières années: 90 heures de formation sur les secours à personne et ensuite la formation incendie. Il y a aussi la possibilité d'être pompier volontaire juste pour le secours à personne, ce qui représente 85% des interventions. Si vous êtes intéressé, passez voir les chefs de centre de votre commune pour plus d'informations.

Huilerie artisanale

Edwige Bouleau - Huilerie artisanale de Blot - @Site de l'huilerie artisanale de Blot

Il y a 25 ans, Edwige et Bernard Bouleau signaient l'achat de cette huilerie. La fabrication d’huile de noix est une recette ancestrale datant de 1857. La seule différence est le moteur qui a remplacé le cheval. 11 variétés d'huile sont aujourd'hui fabriquées à Blot l'Église.

L'huilerie artisanale de Blot l'Église est l'une des dernières d'Auvergne. 5 personnes y travaillent. On fabrique avec une meule en pierre.

La fabrication se déroule en 5 étapes:

le choix des fruits

le concassage des fruits et des graines

le chauffage de la pâte dans une poêle en fonte

le pressage

la décantation

L'Atelier boutique de l'Huilerie Artisanale de Blot est ouverte au public : du mardi au samedi de 14h à 18h

Pour tout savoir sur l'huilerie artisanale de Blot

L'atelier boutique de l'huilerie de Blot - @Site de l'huilerie de Blot

Les poneys bleus

Bleu comme le rêve et la couleur préférée de Pénélope Lamérys. Elle dirige Les Poneys Bleus, un centre équestre tourné sur l'équitation de loisir.

Pénélope apprend la nature aux enfants grâce à l'équitation. L'activité équestre offre la possibilité de se déconnecter du quotidien pour mieux se reconnecter à soi-même. On est plus sur la relation avec le cheval que sur la compétition. C'est à travers le respect, la patience et la curiosité que l'équitation sur chevaux et poneys qu’elle enseigne ces valeurs essentielles.

Pour en savoir plus sur Les Poneys Bleus

Les Poneys Bleus - @Facebook Les Poneys Bleus

