Le baladeur à Chastreix Sancy dans le Puy de Dôme

Située à 14000 mètres d'altitude, Chastreix Sancy est la plus petite station du Massif du Sancy. Station familiale, c'est l'endroit idéal pour les skieurs débutants.

Chastreix Sancy, la plus petite station du massif du Sancy

Chastreix-Sancy est située dans le Puy de Dôme à 60 km de Clermont-Ferrand, 20km du Mont-Dore et 23 km de Super Besse. La commune compte 240 habitants appelés les toupies.

C'est une station familiale et conviviale. Sa vue imprenable sur le Puy de Sancy et sa réserve naturelle nationale en font le spot de tous les amoureux de nature.



Le domaine skiable

Il est situé sur le versant Ouest du Sancy entre 1350 à 1730 m d'altitude et compte 16 km de pistes.

Thibault Maillard est le directeur de la station Chastreix Sancy, l'endroit idéal pour la luge ou l’apprentissage du ski de descente. Sa journée démarre vers 8h le matin, il faut que tout soit prêt pour l’ouverture du domaine skiable.

La station de Chastreix Sancy compte

6 pistes vertes, 5 bleues, 5 rouges, 2 noires

7 téléskis

1 espace ludique avec 1 tapis couvert, 2 pistes de luge et 1 piste découverte ski

1 boardercross

28 enneigeurs

16 km de pistes et 18 pistes pour la station familiale de Chastreix Sancy - @OT Chastreix Sancy.com

Infos pratiques:

Ouvert tous les jours de 9h00 à 17h00

Visionnez la webcam installée dans la station

L'ESF de Chastreix Sancy

L'ESF compte 5 à 6 moniteurs. Passionnés et amoureux de leur région, ils sont là pour vous faire découvrir les différents sports nordiques. Patricia Vergnol est directrice de l’ESF de Chastreix Sancy, elle a convaincu notre baladeur de monter sur des skis. Il parait qu'en 2 leçons d'1 heure, il saura tenir sur des planches, faire du chasse neige et descente une piste verte…

Les pistes pour débutants sont faciles et larges. Beaucoup d'enfants apprennent sur les pistes de Chastreix.

Infos pratiques:

Cours collectifs: pendant les vacances de 2 heures

Cours particuliers: 1h

Pour plus de renseignements sur les différents cours de ESF

Apprenez à skier avec les moniteurs de l'école de ski français de Chastreix Sancy - @OT Chastreix Sancy.com

La Réserve naturelle de Chastreix Sancy

La réserve naturelle fait presque 1900 hectares. La nature est restée sauvage, c'est un très bel espace. De nombreuses randonnées sont autorisées, une cinquantaine de kilomètres sont balisées. Il faut bien sûr rester sur ces sentiers balisés. Chaque été environ 200 000 personnes profitent de la beauté de cette réserve naturelle.

Thierry Leroy est conservateur de la réserve naturelle de Chastreix Sancy. Un condensé de montagnes auvergnates, une diversité de milieux et de paysages d’une richesse exceptionnelle, un joyau de patrimoine naturel., il nous livre les secrets du site.

Ne manquez pas de découvrir les expositions qui se tiennent dans la maison de la réserve naturelle de Chastreix Sancy .

Trois boucles de randonnées sont proposées, au départ de la maison de la réserve dans le bourg de Chastreix

Infos pratiques:

Maison de la Réserve Naturelle de Chastreix-Sancy Le Bourg 63680 Chastreix

Tél. : 04 73 21 41 74

Pour en savoir plus sur la Réserve naturelle de Chastreix Sancy

Suivez l'actu de la Réserve naturelle de Chastreix Sancy

Le bar restaurant Le Roc

Jérôme Savoldelli tient le bar restaurant Le Roc, au pied des pistes de la station. Une restauration traditionnelle et auvergnate, la truffade, le feuilleté au Cantal, la fondue au St. Nectaire ou encore l’aligot … sans oublier la traditionnelle crêpe avec l’incontournable chocolat chaud après avoir savouré les plaisirs de la neige.

Infos pratiques:

Le restaurant est situé au pied des pistes

Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h30 jusqu'au 30 mars 2022

Pendant les vacances d’hiver. Vente à emporter le soir : dimanche, lundi, mardi et mercredi. Service du soir : jeudi, vendredi et samedi jusqu’à 21 h.

Tél: 09 82 28 71 66 ou 06 32 72 40 19

Randogs

Thierry Gaule est musher, avec Randogs, il organise des baptêmes-découvertes ou initiations-découvertes en chiens de traîneau. Si la neige vient à manquer, le Cani-Kart fera votre bonheur.

Les chiens ont, comme les humains, leur caractère. N'hésitez pas à venir les découvrir.

Infos pratiques:

Tél : 06 63 35 01 66

Suivez l'actu de Randogs sur Facebook

Baptême-découverte ou initiation, laissez-vous tenter par les balades en chiens de traineau avec Randogs à Chastreix Sancy - @OT Chastreix Sancy.com - @Facebook Randogs

Escale Zen

Vous ne skiez pas ? Profitez du pass bien-être et détox pour vous ressourcer. Une activité bien-être chaque jour : yoga, balade en raquette, massages…

On se reconnecte avec la Terre. Anita Thévenot vous offre une Escale Zen. Au programme: yoga raquettes, massages ayurvédiques, mais aussi méditation, relaxation, marche méditative, yoga en plein air et cure ayurvédique.

Stage et séjour avec hébergement possible, n'hésitez pas à vous renseigner.

Infos pratiques:

Tél : 06 50 88 62 35

Pour en savoir plus sur Escale Zen

Si vous profitiez de votre séjour pour faire une Escale Zen? - @Site Escale Zen

Le mot de la fin avec monsieur le maire

Les commerces de la commune: 2 restaurants et 2 magasins de sports au pied des pistes et un bar et boulangerie dans le Bourg.

Michel Babut est le maire de la commune, et à votre avis comment se nomment les habitants de Chastreix? Réponse: les toupies ! Cela mérite quelques explications.

Vous avez été conquis par le charme de la commune, direction Chastreix Sancy, pour une journée luge, ski, raquettes sans oublier un bon chocolat pour terminer la journée!

Profitez des plaisirs de la neige en famille à Chastreix Sancy - @OT Sancy.com

