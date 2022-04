Le baladeur à la rencontre des artisans et créateurs de Champeix dans le Puy de Dôme

Les samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 se tenaient à Champeix, les journées européennes des métiers d'art, l'occasion pour notre baladeur de partir à la rencontre des artisans et créateurs de cette "Petite Cité de Caractère".

Traversée par la Couze Chambon, la commune est surnommée la cité des jardins. Champeix compte 1422 Champillaudes et Champillauds. On y trouve tous les commerces, de nombreux artisans et le marché se tient le vendredi matin.

Site de la commune de Champeix

Rencontre avec les artisans et créateurs de Champeix

Atelier Pelip’ART, pierres et macramé

Créations artisanales de bijoux en micro macramé et pierres fines. et créations artisanales de matériels en corde et micro macramé pour chevaux, chien, chat...

Aurélie Braut interviewée par Christophe Barbot © Radio France - Christophe Barbot

Aurélie Braut est une passionnée de chevaux. Pelipa signifie en amérindien amoureuse des chevaux.

Aurélie a commencé par créer des licols éthologiques en corde. Puis en voulant les décorer, elle y a ajouté la technique du macramé. Le macramé est l'art de créer des objets avec des fils en faisant des nœuds. Tout se réalise à la main avec une planche. Les fils sont accrochés sur la planche avec une pince à dessin et Aurélie tisse ensuite à la main, nœud par nœud.

Pelip'art: Créations artisanales de bijoux en micro macramé et pierres fines © Radio France - Christophe Barbot

Pour les bijoux, Aurélie Braut utilise du fil polyester ciré. Puis, une fois les bijoux finis, elle les cautérise avec de la chaleur. Ils sont ainsi imperméables, plus rigides et résistants dans le temps.

Auréle Braut - Pelip’Art à Champeix Copier

Les créations artisanales de Pelip'art, pierres et macramé - @Facebook Pelip'art

Infos pratiques:

Tél : 06 59 75 12 50

Découvrez les créations de sur le site de Pelip'ART

Suivez l'actu de Pelip'ART sur Facebook

Atelier de couture Nalamille

Nalamille est une entreprise textile artisanale spécialisée dans la confection de cadeaux de naissance et de produits dits zéro déchet, des créations pour les bébés, les enfants mais aussi les femmes.

Sabrina Kabab interviewée par Christophe Barbot - Christophe Barbot

Sabrina fabrique des accessoires textiles originaux et colorés pour les bébés : lingettes lavables, chaussons en velours, bavoirs, sortie de bain, serviettes élastiques, cape de lutin, bouillotte sèche, gants de toilette. On trouve aussi dans son atelier des articles pour les femmes : lingettes démaquillantes bio, serviettes hygiéniques, etc. Un monde plein de couleurs et d'animaux car Sabrina, petite, voulait vivre dans une ferme!

Sabrina Kabab - boutique atelier Nalamille Copier

L'atelier - Boutique Nalamille à Champeix - @Site Nalamille

Vous pouvez découvrir l'atelier de Sabrina où tout est confectionné. De nombreuses machines à coudre sont utilisées au quotidien. La plus ancienne date des années 60.

Créations pour les bébés, les enfants et lesfemmes - Nalamille à Champeix - @Site et Facebook Nalamille

Infos pratiques:

adresse: 19 rue du pré à Champeix - Tél : 09 70 35 71 34

ouvert du mardi au samedi

Pour en savoir plus sur les créations de Nalamille

Suivez l'actu de Nalamille sur Facebook

La maison de Mathilde et Zoë

Bougies artisanales en cire végétale à base de soja et parfums de Grasse.

Agnès Villani a travaillé en parfumerie à Londres. Laurent, ancien fleuriste, est devenu cirier. Aujourd'hui, ils vous proposent 30 parfums différents.

Agnès Villani et Laurent, cirier , interviewés par Christophe Barbot © Radio France - Christophe Barbot

Passionnée depuis toujours par les parfums, elle a découvert au fil du temps une autre passion, disons même une addiction : les bougies. C'est pourquoi, pendant plus d'une année, elle a testé différentes cires, parfums, mèches, contenants, embellissements, jusqu'à obtenir le résultat qu’elle espérait: des bougies qui ne se creusent pas et qui sentent aussi bon du début de leur combustion jusqu’à la fin.

Agnès Villani et Laurent - Mathilde et Zoé Copier

Bougies artisanales et salon de thé, Mathilde et Zoé à Champeix - @ Site Mathilde et Zoé

Une boutique au cachet unique, et aussi salon de thé avec une belle terrasse sur la Couze-Chambon.

Des bougies artisanales, un salon de thé...- Mathilde et Zoé à Champeix © Radio France - @Site Mathilde et Zoé/ Christophe Barbot

Infos pratiques:

adresse : 33 rue de la Halle à Champeix - Tél: 06 85 35 97 79

ouvert du mardi au samedi

Découvrez les bougies de Mathilde et Zoé

Suivez l'actu de Mathilde et Zoé sur Facebook

L’atelier A fleur de Pierre, travail de la pierre naturelle

Venez passer un moment de détente à la recherche des pierres, des plantes, des encens, des huiles essentielles qui vous correspondent ou vous offrir un moment de bien-être grâce à une séance de réflexologie plantaire aromatique, faciale ou palmaire.

Maëva Gilbert interviewée par Christophe Barbot © Radio France - Christophe Barbot

Quand la nature nous offre le bien-être et la spiritualité, Maëva s’en inspire. Elle est naturopathe et réflexologue. Elle voulait depuis plusieurs années avoir sa petite boutique de minéraux, de plantes, d'huiles essentielles et d'objets de décorations bien-être.

Maëva Gilbert - A fleur de Pierre à Champeix Copier

En boutique, vous découvrirez 70 pierre différentes. Maëva préfère travailler la tourmaline qui permet l'ancrage et le lâcher prise, c'est aussi une pierre qui protège des énergies négatives.

Toutes les pierres apportent du bien-être

Des pierres, des plantes, des encens, des huiles essentielles pour votre bien-être - A fleur de pierre à Champeix - @Site A fleur de pierre

Infos pratiques:

adresse : 3 Quai d'Aubary à Champeix - Tél : 06 42 65 29 74

ouvert du mardi au samedi

Découvrez les produits d'A fleur de pierre

Suivez l'actu d'A fleur de pierre sur Facebook

Décoration Consciente ou l’Art de ne Rien Jeter

Consciente de la surconsommation et du gaspillage, Sandra Planat veut limiter la casse et redonner une seconde vie à nos objets !

Sandra Planat interviewée par Christophe Barbot © Radio France - Christophe Barbot

Elle collecte des objets, soit destinés à être jetés, soit donnés ou chinés pour une bouchée de pain… Elle leur permet d'avoir une nouvelle vie… Triés, nettoyés, réparés, Sandra les remet en état avec une touche personnelle et colorée qui les rendront uniques et originaux. Elle détourne l’usage de base et assemble audacieusement parfois plusieurs objets du quotidien afin de créer un seul objet décoratif, qui sera destiné à la vente

Sandra Planat - Décoration consciente à Champeix Copier

Décoration consciente est située dans une ancienne boulangerie. Le four est aujourd'hui la base de la décoration et sert à chauffer la boutique.

La boutique de Sabra Planat était avant une boulangerie comme en témoigne ce four. © Radio France - Christophe Barbot

Ici tout devient utile et bon à récupérer : cartons, bouchons, capsules, chutes de bois, ampoules, pailles, bouteilles, pneus, chaises, rampe d’escaliers, abat-jour, corniches, plinthes, branches d’arbres, fleurs coupées…. Transformations réussies, de magnifiques objets décoratifs ou utilitaires qui sauront trouver place chez vous, que vous ayez une déco ancienne, moderne ou contemporaine.

Décoration Consciente c’est : « l’art de ne rien jeter » - @ Site et Facebook Décoration consciente

Infos pratiques:

adresse : 7 rue de la Vernoze à Champeix - Tél : 06 58 88 29 10

ouvert du mardi au samedi

Découvrez les créations de Décoration consciente

Suivez l'actu de Décoration consciente sur Facebook

Le Beerarium

Beer : bière en anglais, et arium: lieu où l'on trouve, où l'on produit, donc Berrairum le lieu où l'on produit la bière.

Vanessa est clermontoise et Nicolas Figeac est cantalou. Après avoir travaillés 3 ans en Angleterre, ils sont venus s'installer en Auvergne. Ils travaillent avec des producteurs locaux.

Nicolas Figeac interviewé par Christophe Barbot © Radio France - Christophe Barbot

Au menu de leurs premières créations : une bière blanche à la sauge, deux blondes, une maltée et une plus houblonnée, et enfin une ambrée aux notes de caramel et de miel. Des bières plutôt légères, issues d’une longue réflexion, et réalisées avec le malt bio issu de la malterie des volcans, à Saint-Germain-Lembron.

Nicolas Figeac - Le Beerarium Copier

Les 2 moments que je préfère, c'est le jour où je brasse parce que ça sent bon et le jour où je goûte

"Développer les recettes, c’est vraiment l’aspect le plus sympa" , assure Nicolas. Il propose 4 bières de base, puis de nouvelles bières éphémères au fil des saisons.

De la bière en fûts, des visites et des dégustations, une démarche visant le 100 % bio (il ne manque plus que le houblon) et le zéro déchet initié avec la récupération de drêches (résidus du brassage des céréales) par une éleveuse de volailles locale… Les projets ne manquent pas et l’aventure du « Beerarium » ne fait sans doute que commencer.

A consommer avec modération. A chaque saison, de nouvelles recettes, et de belles surprises

A chaque saison, de nouvelles recettes, et de belles surprises- Le Beerarium à Champeix. A consommer avec modération. - @Site le Beerarium

Infos pratiques:

adresse : 10 route de Montaigut à Champeix - Tél : 06.03.78.05.85

ouvert du jeudi au samedi

Découvrez les produits du Beerarium

Suivez l'actu du Beerarium sur Facebook

Savonnerie artisanale Les mains sales

Quand on entre à à savonnerie artisanale « Aux mains sales », de doux parfums vous happent. Florence Bataille est artisan savonnier, ou savonnière.

Florence Bataille interviewée par Christophe Barbot - Christophe Barbot

Les matières premières utilisées sont brutes et n’ont subit aucune transformation. Elles sont bien sûr toutes issues de l’agriculture biologique et le plus possible locales.

Florence Bataille - Les mains sales à Champeix Copier

Tous les produits sont fabriqués artisanalement, principalement à partir d’huiles végétales vierges, première pression a froid et non désodorisées. Elle ne rajoute aucun conservateur, et n’utilise ni parfum de synthèse ni huile de palme.

Elle fabrique ses savons par la méthode ancestrale de saponification a froid, qui permet de fabriquer des savons surgras et riches en glycérine, donc très doux et hydratants. Cette méthode s’inscrit pleinement dans une démarche durable, car elle ne nécessite que très peu d’énergie, est peu consommatrice d’eau et ne produit pas de déchets

La saponification à froid, c'est la méthode utilisée par Florence pour fabriquer ses savons - @Facebook Les mains sales

Infos pratiques:

adresse : 2 rue des moulins à Champeix -Tél : 06 89 56 54 82

ouvert le mardi, mercredi, vendredi et samedi

Marché bio à Montaigut-le-Blanc le mercredi matin de 9h00 à 12h

Découvrez les produits des Mains sales

Suivez l'actu des Mains sales sur Facebook

Découvrez toutes nos balades en Auvergne

Le baladeur, le samedi de 11h à 12h30 sur France Bleu Pays d'Auvergne avec Christophe Barbot