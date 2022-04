Le baladeur à La Tour d'Auvergne dans le Puy de Dôme

Sur le versant ouest du Massif du Sancy, La Tour d’Auvergne est située à la charnière de 2 régions: le Massif du Sancy et le plateau de l’Artense. Ski l'hiver et baignade l'été, la commune est un véritable village 4 saisons!

Située à 55 km de Clermont-Ferrand, 13 km de La Bourboule et 16km du Mont-Dore, La Tour d'Auvergne est un petit village juché sur un promontoire basaltique à 1000 mètres d'altitude. La commune compte 711 habitants nommés les tourais et les touraises. C'est un village dynamique avec des commerces et un marché, le samedi.

Histoire de La Tour d'Auvergne

D’où vient le nom du village? Pourquoi La Tour d’Auvergne? Au pied d’un arbre généalogique installé sous le kiosque , Josette Rodde nous conte la vie de Château. La Tour d’Auvergne ne serait pas ce qu’elle est, sans les nombreux barons qui ont façonné l’histoire passionnante de ce village. Tout commence avec Géraud 1er….

Le blason de La Tour d'Auvergne, bleu azur avec une tour et les fleurs de lys

La Tour d'Auvergne, côté nature

Installé sur un promontoire d'orgues basaltique, La Tour d'Auvergne est à 100mètres d'altitude à son point le plus haut. Le village est situé sur le territoire Auvergne Volcan Sancy. Classée commune touristique, village de neige, station verte, la Tour d'Auvergne bénéficie aussi du pavillon bleu pour la baignade dans son lac.

Découverte des activités nature, en compagnie de Judith Dumons, directrice de l'Office de Tourisme Dômes Sancy Artense

La vie est belle. On a la chance d'être un village plutôt dynamique. Les gens viennent ici parce qu'il fait bon vivre. C'est une belle région et une très belle commune. On a de la chance de vivre ici! Judith Dumons

Le plan d'eau est aménagé pour la baignade et la détente avec une belle plage d'herbe: baignade surveillée, pêche, sports et jeux dans un cadre naturel et préservé. Avec ses nombreux chemins de randonnée, La Tour d'Auvergne est un village idéal pour les activités de pleine nature.

Le lac de La Tour d'Auvergne est labellisé Pavillon Bleu! - @Site de La Tour d'Auvergne

Le club l'Etoile des Montagnes

La Tour d'Auvergne est un site exceptionnel de pleine nature été comme hiver. On y pratique le ski de fond sur le site de la Stèle. Du ski oui, mais avec un projet qui permettrait à ce club de proposer des activités de pleine nature moyenne montagne tout au long de l’année…

Un terrain de jeu exceptionnel, magique comme nous l'explique Bruno Desroches, président du club l'Etoile des Montagnes

Le club l'Etoile des Montagnes compte 70 adhérents. Le site de La Stèle propose plus de 50 km de piste de ski de fond.

C'est le plus bel endroit pour faire du ski de fond dans le monde entier! Bruno Desroches

Entre 1250m et 1450m d’altitude, découvrez "le plus bel endroit du monde!": le domaine nordique La Tour d’Auvergne La Stèle - @OT Sancy.com- La Tour d'Auvergne La stèle

Les activités et la vie associative de La Tour d'Auvergne

François Fereyrolles, adjoint à la vie associative, nous prouve qu’à la Tour d’Auvergne, on peut quasiment pratiquer tous les sports. Une vie associative riche, on compte 22 associations, et un calendrier des animations estivales bouillonnant... On ne va pas s’ennuyer à la Tour d’Auvergne.

Fête du lac, cinéma plein-air, fête de la musique, fête de la Tour d'Auvergne, mais aussi cette année: Evènementiel Pétanque avec démonstration avec les champions français de la discipline le 1er juillet 2022. Et pour les photographes amateurs, ne manquez pas de participer au grand concours sur le thème "Instant Nature", vous avez jusqu'au 20 mai 2022. (Inscriptions à la mairie de La Tour d'Auvergne)

Amoureux de la photo, il est encore temps de participer au concours organisé par La Tour d'Auvergne. - Christophe Barbot - affiche du concours

Les Bouclettes du Sancy

L'exploitation "les Bouclettes du Sancy" est située à Pissols. 40 chèvres angora y produisent une fibre nommée mohair, une laine très douce. Découverte avec Marco et Noémie.

Les chèvres sont tondues 2 fois par an. Chaque chèvre produit 2 kilos de laine. Suivant les animaux, la laine est plus ou moins fine. Plus la laine est fine, plus elle est douce. La laine la plus douce sert à réaliser des étoles et des écharpes. Avec la laine la plus épaisse, on fait plutôt des pantoufles.

Venez découvrir les chèvres angora des Bouclettes du Sancy - @Site des Bouclettes du Sancy

Infos pratiques:

Horaires de la boutique : du mardi au samedi : 10H00 - 12H30 et 15H00 - 19H00

dimanche : 15H00 - 19H00 Fermé le lundi

Visite de la ferme organisée tous les jours

adresse : Les Bouclettes du Sancy à Pissols 63680 La Tour d'Auvergne - tél: 07 82 04 11 94

GAEC Vallée du Burandou

Antoine et Marie ont repris la ferme en 2018. Ils sont spécialisés dans l’élevage de vaches, Montbéliardes et Brunes des Alpes, et de chèvres du massif central. Ils vous proposent un fromage d’excellente qualité, l’incontournable et emblématique Saint Nectaire pour lequel sont respectées scrupuleusement les différentes étapes de fabrication mais aussi des savons au lait de chèvre.

Avec leurs 54 vaches laitières, ils proposent du Saint Nectaire affiné sur paille, disponible à la ferme. Ils élèvent aussi une trentaine de chèvres de la race "Massif Central". Ils fabriquent ainsi des savons au lait de chèvre.

Les animaux sont élevés en plein air avec une nutrition biologique issue de leur production agricole.

Saint Nectaire et savons, voici les produits proposés par le GAEC Vallée du Burandou à La Tour d'Auvergne © Radio France - Christophe Barbot

Infos pratiques:

adresse: Montbaillard 63680 La Tour D'Auvergne

Pour les gourmands, la pompe au blé noir au Saint-Nectaire

Odile et Christiane nous ont préparé les fameuses pompes au blé noir qui ont fait l’unanimité. Il n’y a pas de jour précis dans l’année pour en préparer et les savourer. Une fête dans la commune, un événement sportif ou festif, Christiane et Odile installent leur dispositif et préparent les pompes au blé noir sur leur réchaud et dans leur tuile avec chacune sa large spatule en bois qui a tourné plus d’une pompe… Odile et Christiane révèlent la recette et quelques secrets de fabrication et de dégustation …

La pompe de La Tour d'Auvergne est une crêpe de sarrasin. On mélange de la farine de sarrasin, avec de la farine de blé, du petit lait, du sel et la levure de boulanger. Attendre que la pâte gonfle et faire cuire dans la tuile. La tuile est un appareil en fonte, très lourd avec une anse. Autrefois cette tuile était accrochée dans la cheminée, et on cuisait ainsi les pompes.

C'est la meilleure pompe du canton! Christiane

Délicieuses pompes au blé noir © Radio France - Christophe Barbot

Après avoir dégustez les pompes d'Odile et Christiane, notre baladeur n'a pas résisté à la délicieuse tarte aux myrtilles du boulanger de la Tour d'Auvergne!

Et s'il vous reste un p'tit creux, n'hésitez pas à goûter la tarte aux myrtilles du boulanger de La Tour d'Auvergne...un régal!!! © Radio France - Christophe Barbot

