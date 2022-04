Le baladeur à Saint Floret dans le Puy de Dôme

Village développé au pied de son château, Saint-Floret se nommait Roche la Couze avant la Révolution, en raison du verrou rocheux formé par les deux éperons qui dominent la Couze Pavin, petite rivière qui traverse le village.

La commune est située à 36 km au sud de Clermont-Ferrand et à 12km à l'ouest d'Issoire. Saint-Floret compte 260 habitants.

site de la commune de Saint-Floret

Le château de Saint-Floret

Le château de Saint-Floret fait partie de la Route des Châteaux d’Auvergne

Adossé aux rochers, le château du XIIIe siècle suscite la curiosité et l’émerveillement.

Son donjon renferme une salle voûtée de style gothique qui servit de temple aux protestants au XVIIe siècle. Sur les murs nord et sud de la salle, des fresques remarquables peintes au XIVe siècle racontent l’histoire du roman de Tristan et Iseut.

Histoire en compagnie de Johanne Jourdain, guide touristique à Saint-Floret.

Le château de Saint-Floret - Johanne Jourdain, guide touristique à Saint-Floret Copier

Sur la route des Châteaux d’Auvergne, le château de Saint-Floret - @mairie de Saint-Floret

L’édification du château est datée du XIIIème siècle. En 1225, le comte de Clermont offre le domaine de Saint-Floret à un de ses fidèles compagnons. Il lui demande d’y construire une forteresse et d’assurer la sécurité du pays. Au XIVème siècle, un de ses successeurs fait construire une magnifique salle gothique de 9,6 m de côté, bardée de douze nervures et d’une clef de voûte représentant un soleil à face humaine.

Vers 1370, une quarantaine de fresques représentant le roman de Tristan et Iseut sont peintes en l’honneur de la venue du duc de Berry. Treize subsistent encore aujourd’hui.

Une deuxième salle est ouverte au public depuis 2011. Une magnifique charpente et un reste de sol carrelé d’époque sont à admirer.

Depuis 2011, vous pouvez découvrir le point de vue panoramique du Donjon du Château.

Ces escaliers vous méneront au sommet du Donjon pour une vue imprenable sur le village de Saint Floret © Radio France - Christophe Barbot

Le site de Chastel

Le Chastel domine le village. La chapelle du XIIe et XIIIe siècle, avec son clocher du XVIe, est entourée du cimetière de la commune.: un site archéologique unique avec des tombes rupestres anthropomorphes du Haut Moyen Age, dominée par un ossuaire à forme pyramidale et une chapelle du XIIe et XIIIe

Johanne Jourdain, guide touristique à Saint-Floret nous fait découvrir ce superbe site de Chastel.

Le site du Chastel à Saint-Floret Copier

Découverte du site de Chastel en compagnie de Johanne Jourdain et Christophe Barbot © Radio France - Christophe Barbot

À l’entrée de la sacristie, une Vierge à l’enfant du XIVe siècle en marbre de Nonette montre Jésus caressant un oiseau de son pied. D’autres merveilles peuvent être contemplées à l’intérieur de l’Eglise (les peintures des murs, une litre funéraire, une paperolle, un autel 17e, style gothique flamboyant, œuvre des compagnons).

Eglise de Saint-Floret sur le site du Chastel à Saint-Floret © Radio France - Christophe Barbot

Au sommet de la butte domine l’ossarium ou ossuaire. Il couvre un puits de plus de 5 mètres de profondeur, comblé par des ossements. Le bâtiment de forme pyramidale date du IXème siècle, mais l’endroit lui-même à une origine plus ancienne qui pourrait remonter au 1er siècle.

L'ossarium de Saint-Floret © Radio France - Christophe Barbot

Les visites et animations à Saint-Floret

Les visites du Patrimoine de Saint-Floret se déroulent jusqu'au 25 septembre 2022.

Visite commentée du château de Saint-Floret et du site archéologique du Chastel. Elles ont lieu les après-midis en avril, mai, juin et septembre et aussi le matin en juillet et août.

Ces visites sont gratuites, renseignez vous vite à la mairie de Saint-Floret

20, 21 et 22 mai 2022, la municipalité de Saint-Floret organise, avec la Région ARA, le Printemps des Cimetières. Des visites gratuites du site du Chastel sont programmées les 3 jours, à partir de 14 heures.

Près du pont miraculé, sur les rives de la Couze Pavin, Marielle Sabatier et Christophe Barbot nous donnent le programme des visites de Saint-Floret © Radio France - Christophe Barbot

La truffe d'Auvergne

Patrick Peron, président des trufficulteurs d’Auvergne et Christophe Barbot à Saint-Floret dans le Puy de Dôme © Radio France - Christophe Barbot

Saint-Floret est fier d’avoir la première truffière d’Europe productive en cèdres.

Connaissez-vous les truffes d’Auvergne? Explications de Patrick Peron, président des trufficulteurs d’Auvergne.

Patrick Peron, trufficulteur à Saint-Floret Copier

Tout est parti d'une expérience avec la plantation d'une centaine d'arbres. El les résultats ont été extraordinaires avec la Tuber uncinatum, car cette truffe pousse dans l'ombre.

Conseil de Patrick, si vous voulez un bon chien renifleur de truffes, préférez une femelle à un mâle!!

Contactez Patrick Peron : 06 08 51 79 94

Ferronier d'art - Philippe Claudepierre

Philippe Claudepierre est ferronnier d’art à Saint Floret © Radio France - Christophe Barbot

Philippe Claudepierre est ferronnier d’art. Il travaille l’acier et l’inox depuis 2011 à Saint-Floret. C’est par hasard qu’il a découvert il y a plus de 10 ans ce beau village de Saint-Floret qu’il ne quittera plus. Il privilégie la qualité plutôt que la quantité. Un travail impeccable c'est le leitmotiv de Philippe Claudepierre

Philippe Claudepierre, ferronnier d’art à Saint-Floret Copier

La ferronnerie constitue depuis tout temps le prolongement décoratif dès bâtiments. On fabrique ici de l’escalier au garde corps en passant par des articles design en fer forgé.

Découvrez le travail de Philippe Claudepierre

Artisan Carreleur - Philippe Chiocci

Philippe Chiocci, artisan carreleur à saint Floret © Radio France - Christophe Barbot

Installé depuis 7 ans à Saint Floret, Philippe Chiocci est un artisan talentueux. Il était parmi les 6 finalistes des meilleurs artisans de France en 2021 dans sa spécialité, carrelage. On découvre ensemble le parcours et le savoir faire de Philippe Chiocci.

Philippe Chiocci, artisan carreleur au micro de Christophe Barbot Copier

Philippe Chiocci est né dans les Alpes-Maritimes. Son père était entrepreneur dans les travaux publics et dans le bâtiment. Son grand-père maternel avait une exploitation de marbre à Carrare en Italie. Son grand-père paternel avait une entreprise de cimenterie où il fabriquait des tuyaux en série.

A 20 ans il entre dans une entreprise à Peymeinade qui fait de l'aménagement extérieur. Sa passion va ainsi se développer, devenant un spécialiste dans cette branche.

Contactez Philippe Chiocci: 06 30 17 01 94

Atelier de production de la savonnerie Les mains sales

Un plaisir olfactif déjà en entrant dans l’atelier de production de Florence Bataille: la savonnerie Les Mains Sales. Tous les produits sont fabriqués artisanalement, principalement à partir d’huiles végétales vierges, première pression à froid et non désodorisées. Aucun ajout de conservateur, ni parfum de synthèse, ni huile de palme.

Florence Bataille: la savonnerie Les Mains Sales à Saint-Floret Copier

Les matières premières utilisées sont brutes et n’ont subit aucune transformation. Elles sont bien sûr toutes issues de l’agriculture biologique et le plus possible locales

Florence Bataille: la savonnerie Les Mains Sales. © Radio France - Christophe Barbot

Florence Bataille fabrique ses savons par la méthode ancestrale de saponification à froid, qui permet de fabriquer des savons surgras et riches en glycérine, donc très doux et hydratants. Cette méthode s’inscrit pleinement dans une démarche durable, car elle ne nécessite que très peu d’énergie, est peu consommatrice d’eau et ne produit pas de déchets.

Son objectif est de nous proposer des produits sains, à partir d’ingrédients simples, sans rajouts inutiles, et surtout dans une démarche écologique et durable.

Pour en savoir plus sur les mains sales

Suivez l'actu des mains sales sur Facebook

Vue sur la Sancy depuis le site du Chastel. © Radio France - Christophe Barbot

Ne manquez pas le panorama exceptionnel depuis le site de Chastel. Vue sur la Sancy encore enneigé ce samedi 9 avril mais aussi vue plongeante sur tout le village.

Découvrez toutes nos balades en Auvergne

Le baladeur, le samedi de 11h à 12h30 sur France Bleu Pays d'Auvergne avec Christophe Barbot