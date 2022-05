Le baladeur à Saint Pourçain sur Sioule dans l'Allier

Saint Pourçain est située à 68 km de Clermont-Ferrand, 34 km de Moulins et 26 km de Vichy. Ses 5221 habitants se nomment les Saint Pourcinois.

La commune compte de nombreux commerces et services. Le marché se tient le samedi matin. Traversée par la Sioule, Saint Pourçain propose aussi de nombreuses activités touristiques.

Histoire et animations

Audrey Gervais, conseillère en séjour à l’Office de Tourisme Val de Sioule au micro de Christophe Barbot © Radio France - Christophe Barbot

Direction la cour des Bénédictins en compagnie d'Audrey Gervais, conseillère en séjour à l’Office de Tourisme Val de Sioule. L'occasion d'évoquer l’histoire de Saint-Pourçain dont les origines remontent au Vème siècle, les visites guidées avec l’Office de Tourisme et les animations phares de cet été.

Découvrez tout l'été Saint Pourçain

visites guidées à thèmes : Saint Pourçain, cité viticole qui permet de découvrir l'ensemble des monuments, et Saint Pourçain, la vigneronne où à la fin de la visite on vous propose un brunch avec produits du terroir et vins de Saint Pourçain.

Nombreuses randonnées dans la région

dans la région activités de pleine nature

Infos pratiques:

Site de l'office de tourisme Val de Sioule

L'office de tourisme Val de Sioule est situé 29, rue Marcellin Berthelot 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule - Tél. 04.70.45.32.73

Le musée de la vigne et du terroir

Didier Cléret au micro de Christophe Barbot © Radio France - Christophe Barbot

Installé dans la maison du Bailli, le musée de la vigne et du terroir vous fait pénétrer dans l'univers du vin de Saint-Pourçain: la vie du vigneron et son travail. Explications en compagnie de Didier Cléret.

Le musée date des années 1980. On le doit à Jean Baudier, technicien à l'Union des vignerons, qui a récupéré tout l'ancien matériel qui disparaissait. Il a ainsi collectionné de nombreux objets exposés aujourd'hui dans ce musée.

Vous pourrez aussi découvrir la construction d’un paillas, ancien mode de conduite des vignes blanches, assez répandu dans le vignoble de Saint-Pourçain jusqu’à la fin de XIXe siècle

Cuvage, pressoir, tonneau, alambic... ne manquez pas ce musée de la vigne et du terroir, un coup de cœur de notre baladeur!

Infos pratiques:

Du 11 au 30 juin et du 1er au 18 septembre : Ouverture le samedi et dimanche de 14h à 18h.

Du 01 juillet au 31 août : Ouverture le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h. Le samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

Le musée de la vigne et du terroir est situé Cour des Bénédictins, à Saint-Pourçain-sur-Sioule - Tél : 04 70 45 62 07

Christophe Barbot, Didier Cléret et Audrey Gervais dans la cour des Bénédictins à Saint Pourçain sur Sioule © Radio France - Christophe Barbot

Le jardin des Némusiens

Roger Volat, le jardin des némusiens, au micro de Christophe Barbot © Radio France - Christophe Barbot

Jardin de ville, situé au centre de Saint Pourçain, le jardin des Némusiens est d'origine ancienne. Longtemps laissé en friche, ce jardin familial a fait l'objet d'une complète rénovation en 2012. Il a ouvert le 13 juillet 2013, l'année de la venue du Tour de France à Saint Pourçain. Aujourd'hui plus de 300 variétés végétales sont bichonnées de façon écologique par Roger Volat.

J'avais envie de faire cela depuis que je suis enfant. J'avais appris le jardinage avec ma grand-mère. Quand je me suis réinstallé à Saint Pourçain en 2012, j'ai réalisé un petit peu ce rêve de gosse en fait! Roger Volat

Aujourd’hui on vient découvrir ce fabuleux jardin pour ses fleurs bien-sûr, mais aussi pour se ressourcer, pique-niquer et partager la passion des fleurs et des plantes de Roger Volat. Le jardin est fleuri de mars à décembre.

Le baladeur a découvert une fleur très rare: la pivoine jaune, éclose du jour.

Infos pratiques:

Le jardin des Némusiens est un jardin privé ouvert au public tous les jours du 15 mars au 15 octobre.

Le jardin des Némusiens est situé 16 Rue Blaise de Vigenere, à Saint-Pourçain-sur-Sioule

Le camping de l'ile de la Ronde

Alexandre Fayolle et Alexis Martinek - camping de l'ile de la Ronde, accrobranche, kayak... © Radio France - Christophe Barbot

Situé à 200 mètres du centre ville, le camping dispose de 59 emplacements arborés et 6 mobil-homes. Alexandre et Alexis vous proposent aussi un grand nombres d'activités à l'extérieur du camping: accrobranche, kayaks transparents et paddles pour naviguer sur la Sioule.

Alexandre et Alexis s'occupent aussi du Parc des Perchés : Parc aventure familial, 6 parcours accrobranche avec tyroliennes, parcours pour tous niveaux:

le premier est destiné aux débutants et aux plus jeunes, le second, plus aérien et technique, permet de prendre de la hauteur et de faire monter l'adrénaline, notamment avec une grande tyrolienne de 150 mètres de long, le troisième, entre 8 et 10 mètres avec un niveau familial ; le quatrième, niveau plus difficile ; quant au cinquième, il demande plus de force dans les bras ! Nouveau : Parcours des Minots au parc accrobranche.

Infos pratiques:

Pour en savoir plus sur le parc aventure les Perchés situé sur l'ile de la Ronde

Le parc Aventure les Perchés est ouvert: en juin mercredi, samedi et dimanche de 13h à 17h30, en juillet et août tous les jours de 10h à 19h, en septembre samedi et dimanche de 13h à 17h30

Le camping de l'île de la Ronde est situé 18 Quai de la Ronde, à Saint-Pourçain-Sur-Sioule - Tél : 04 70 35 13 69

Le coin des gourmands

Pâtisserie Chocolaterie Confiserie Pause Gourmande

Louis Treffot, patissier chocolatier au micro de Christophe Barbot © Radio France - Christophe Barbot

Glaces artisanales, gâteaux, chocolats, confiseries, ce lieu dédié aux gourmets et aux gourmands, a été repris par Louis et Céline Treffot en novembre 2019.

Louis Treffot propose des produits faits entièrement maison. Les pâtisseries sont 100% naturelles, gourmandes et artisanales, créées à partir de produits locaux et de saison.

La boutique est un véritable temple de la douceur puisqu’elle présente également un large choix de chocolats et confiseries. On peut même y déguster de la glace au bleu d'Auvergne!

Venez déguster le piquenchâgne, pâtisserie bourbonnaise traditionnelle, de Céline et Louis Treffot © Radio France - Christophe Barbot

Une des spécialités de la maison est le Piquenchâgne, un dessert traditionnel de la région à base de poire. Louis Treffot a été intronisé en mai 2022, à la confrérie Moulinoise du Piquenchâgne.

Le Piquenchâgne de Louis Treffot, à dégustez sans plus attendre - @Facebook Pause Gourmande

Infos pratiques:

Ouvert du mardi au dimanche

Pause Gourmande est située 4, place du Maréchal Foch à Saint Pourçain - Tél: 04 70 20 61 76

L’andouillette Dromard©

Incontournable! Parmi les spécialités de la belle ville de Saint-Pourçain-sur-Sioule, l'Andouillette Dromard occupe une place de choix sur la table du gourmet.

Rendez-vous donc aux marmitons du Roi de l’andouillette avec Marc Seive. Sur la table: la fameuse andouillette Dromard, la pompe aux grattons, un verre de Saint Pourçain et il ne restait plus, pour notre baladeur gourmand, qu’à déguster ces spécialités de Saint Pourçain!

Marc Seive, les Marmitons du Roi de l'Andouillette, au micro de Christophe Barbot © Radio France - Christophe Barbot

Inventée en 1978 par M. Gérard Dromard, un tripier installé à Saint-Pourçain-sur-Sioule, l’andouillette Dromard© est brevetée et fabriquée artisanalement par les Marmitons du Roi de l’Andouillette, dans la même boutique où elle a vu le jour. Découverte de cette andouillette haut de gamme en compagnie de Marc Seive, des Marmitons du Roi de l'Andouillette.

L'andouillette Dromard est dégraissée et très digeste. Elle est composée de lanières tirées à la ficelle et elle est sans odeur ! Il faut la cuire dans une poêle avec un peu de beurre et d’huile, à feu doux, 10 min de chaque côté, sans la percer ni la couvrir. La déguster le plus simplement, ou juste accompagnée d’un peu de crème mélangée à de la moutarde de Charroux, moutarde en grains à l’ancienne fabriquée artisanalement.

Frédéric Gonnard, café restaurant du Commerce à Saint Pourçain sur Sioule, au micro de Christophe Barbot © Radio France - Christophe Barbot

Vous pouvez déguster l'andouillette Dromard chez Frédéric Gonnard, du café restaurant du Commerce, accompagnée de frites ou pommes de terre sautées. Un vrai régal, à retrouver sur sa carte et à choisir sans hésiter lors de votre prochaine halte gourmande chez lui.

Il existe 2 sortes d'andouillettes Dromard: la ficelle verte à la moutarde de Charroux et la ficelle rouge à la moutarde de Dijon.

Ficelle rouge à la moutarde de Dijon, ou ficelle verte à la moutarde de Charroux, les 2 andouillettes Dromard à déguster à Saint Pourçain sur Sioile - @OT Val de Sioule

La pompe aux grattons est une spécialité bourbonnaise. Il s'agit d'une brioche salée dans laquelle on incorpore des grattons, restes de la graisse de porc fondue. Elle se sert tiède en apéritif.

Infos pratiques:

Les marmitons du roi de l'andouillette 6 place Georges Clémenceau à Saint-Pourçain - Tél : 04 70 47 59 20

Le café restaurant du Commerce est situé 4 place 18 juin 1940 à Saint Pourçain - Tél 04 70 45 44 62

La cave de l'union des vignerons de Saint Pourçain

Jean-Michel Ferrier, la cave de l’Union des Vignerons de Saint Pourçain au micro de Christophe Barbot © Radio France - Christophe Barbot

L’Union des vignerons de Saint-Pourçain, est la cave coopérative de l'appellation Saint Pourçain. C'est la plus grosse cave du vignoble. Elle représente les 2/3 de l'appellation. Les vins sont fabriqués sur place. Découverte en compagnie de Jean-Michel Ferrier.

19 communes, autour de Saint-Pourçain-sur-Sioule, produisent des vins blancs, rosés et surtout rouges sur 600 hectares classés Appellation d'Origine Contrôlée depuis mai 2009. Le cépage ancestral est le tressallier, un vin blanc.

Vous pouvez visiter la cave avec une partie senteurs, reconnaissance des vins, des vidéos explicatives pour découvrir le vignoble et une petite dégustation des différents vins, avec modération bien-sûr.

Infos pratiques:

Découvrez les vins de Saint Pourçain sur le site de La cave de l'union des vignerons de Saint Pourçain

La cave de l'union des vignerons de Saint Pourçain est située 3, rue de la Ronde à Saint Pourçain - Tél: 04.70.45.42.82

Vignoble de Saint Pourçain © Radio France - Jean Pierre Morel

