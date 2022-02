Le baladeur à Super-Besse dans le Puy de Dôme

Super-Besse a 60 ans! Aujourd'hui, le ski n'est plus le seul attrait de cette station familiale. Christophe Barbot, accompagné de Lucie Agostinho, vous dressent un portrait sportif, ludique et gourmand de la station auvergnate.

Située entre 1350 et 1850 m d’altitude, Super-Besse est un domaine skiable de 40 km

Située sur le versant sud du Sancy, Super-Besse est à 54 km de Clermont-Ferrand, 38 km d'Issoire. Culminant à 1850 m, la station offre des pistes de tout niveau et un espace de ski nocturne. Super-Besse est une station familiale, idéale pour apprendre à skier et profiter des plaisirs de la montagne en hiver.

Le domaine skiable de Super-Besse est composé de 27 pistes dont 5 vertes, 9 bleues, 9 rouges et 4 noires. A la nuit tombée, 13 pistes s’éclairent et permettent de découvrir l’ambiance intimiste du ski nocturne. La station est équipée de 21 remontées mécaniques dont 1 téléphérique 20 places et 5 télésièges. Pour les amateurs de glisse en tout genre: 1 stade de luge, 1 freepark ,1 boarder cross ,1 espace freestyle jump ,1 piste de vitesse.

La station est ouverte de 09h à 17h30 jusqu'au 05 mars 2022, puis de 09h à 17h30 du 07 mars à la fin de la saison

Super-Besse a 60 ans - @OT Super-Besse Sancy.com

Super-Besse a 60 ans

Sur le site de Super-Besse, il n'y avait autrefois que 2 burons de montagne. Les skieurs allaient sur le Mont-Dore. C'est Germain Gauthier, skieur qui s'est associé avec quelques fortunés clermontois pour construire la station de ski. Tout était à faire même la route qui mène au domaine. Le 21 décembre 1961, la station de Super-Besse voyait le jour.

En 2008, la télécabine de 06 places est remplacée par une de 20 places © Maxppp - Francis Campagnoni

Cela a été très vite et en 2/3 ans , la station était équipée de télécabines, télésièges. Les œufs de 2 places se sont transformés en 1974 en télécabines de 6 places puis en 2008 en télécabines de 20 places. Aujourd'hui Super-Besse est une station familiale réputée et compte 27 pistes et 21 remontées mécaniques.

Plan des pistes de Super-Besse - @OT Super-Besse Sancy.com

Histoire de Super-Besse en compagnie de Vincent Gatignol, directeur de la station

Vincent Gatignol directeur de la station au micro de Lucie Agostinho Copier

Découvrez la station de Super-Besse

Domaine skiable de Super-Besse - @OT Super-Besse Sancy.com

L'espace nordique Sancy Sud

4 secteurs reliés entre eux, soit 110 km de ski nordique

Espace nordique Sancy Sud - @OT Super-Besse Sancy.com

Il y en a pour tous les niveaux, du débutant au skieur confirmé. Sans oublier les parcours raquettes balisés. Ces parcours sont payants.

Découverte du domaine nordique en compagnie de Serge Gatignol, responsable du secteur nordique Sancy Sud

Serge Gatignol, responsable du secteur nordique Sancy Sud, au micro de Lucie Agostinho Copier

Ski de fond à Super-Besse, pistes balisées et damées - @OT Super-Besse Sancy.com

Serge Gatignol, responsable du secteur nordique Sancy Sud, Olivier Sigaud, école de ski et d'aventures outdoor Evolution2 en compagnie de Lucie Agostinho © Radio France - Sophie Agrain

L'école de ski Evolution2

Sur le massif du Sancy, 3 structures dispensent des cours de ski. Evolution2 est une école de ski et d'aventures outdoor: chiens de traineau, ski/snow kite, raquettes. Evolution2 organise aussi des séminaires d'entreprise.

Découverte des activités en compagnie d'Olivier Sigaud, école de ski et d'aventures outdoor Evolution 2

Olivier Sigaud, école de ski et d'aventures outdoor Evolution 2 au micro de Lucie Agostinho Copier

Et si vous testiez le ski/snow kite avec Evolution2? - @Facebook Evolution2

Le poste de secours

Poste de secours : Nicolas Rouveix, pisteur secouriste © Radio France - Christophe Barbot

Moment important le matin: l'ouverture des pistes. Chaque pisteur prend une remontée mécanique et descend chacune des pistes pour s'assurer que la sécurité est bien en place: balisage, matelas, jalonnage et qualité du damage. 10 pisteurs travaillent sur les pistes de Super-Besse

Nicolas Rouveix, pisteur secouriste, nous explique le travail quotidien de son équipe.

Poste de secours : Nicolas Rouveix, pisteur secouriste Copier

Le conseil de Nicolas Rouveix, pisteur secouriste, pour passer une journée de ski sans encombre.

L'échauffement est primordial et ensuite prendre une piste adaptée à son niveau

Le bureau des guides Pavin-Sancy

Bureau des guides Pavin-Sancy - Jean Christophe Ducros, responsable © Radio France - Christophe Barbot

Raquettes, balades nocturnes, activités igloo pour les plus jeunes... quelque soit votre condition physique, les activités proposées par le bureau des guides sont nombreuses.

Explications avec Jean Christophe Ducros, responsable du bureau des accompagnateurs en montagne de Super-Besse.

Bureau des guides Pavin Sancy - Jean Christophe Ducros, accompagnateur en montagne Copier

adresse : 54 E Avenue du Sancy - Galerie marchande à Super-Besse Tél : 06 69 26 15 03

Randonnée raquettes, encadrée par des accompagnateurs du bureau es guides Pavin Sancy - @Facebook AEM Guides Pavin sancy

Le Snowscoot

Stéphane Courtial, champion du monde de snowscoot © Radio France - Christophe Barbot

Stéphane Courtial a obtenu le titre de champion du monde de snowscoot en 2008. Le snowscoot est un engin qui ressemble à une trottinette. C'est un BMX qui a été modifié avec un snowboard. La prise en main est simple et rapide.

Découverte du snowscoot en compagnie de Stéphane Courtial, Centsix Snowscoot

Stéphane Courtial, CentSix Snowscoot Copier

Adresse : 43, avenue du Sancy, Les Résidences du Buron

Plus simple que le ski, le snowscoot à essayer avec Centsix Snowscoot à Super-Besse - @Facebook Centsix Snowscoot

La location de skis

Location de ski - Jacques Perron, Sport 2000 © Radio France - Christophe Barbot

Le magasin ski shop Falgoux a 60 ans comme la station de Super-Besse. On y loue et achète du matériel pour profiter de son séjour à la neige. 15 personnes s'activent pour vous conseiller au mieux et entretenir le matériel.

Jacques Perron location de skis Shop Falgoux

Jacques Perron location de skis Sport 2000 Copier

adresse : Le magasin est situé, en plein cœur de la station de Super-Besse, face au départ des pistes, proche de l'ESF.

Ouvert de 08h30 à 18h

Cadeau original de votre séjour à Super-Besse © Radio France - Christophe Barbot

Loisirs et animations

L'Office de tourisme

Depuis une dizaine d'années, la station de Super-Besse vous propose, avant tout, de venir à la montagne. Le changement climatique a fait évoluer les loisirs. En plus du ski,vous avez le choix entre de nombreuses activités: raquettes, visites, centre aqua ludique, patinoire, tyrolienne...

Tour d'horizon des activités en compagnie de Luc Stelly, directeur de l'office de tourisme de Super-Besse

Luc Stelly, directeur de l'office de tourisme de Super-Besse Copier

L'office de tourisme est ouvert tous les jours de 9h à 18h jusqu'au 13 mars 2022 puis 17h30 jusqu'au 31 mars 2022. Tél : 04 73 79 60 29.

La tyrolienne de Super-Besse - @OT Super-Besse Sancy.com

Le centre ludo sportif des Hermines

Complexe indoor multi-activités à partir de 6 mois

espace Bambins

espace Labyrinthe

parcours acrobatique

mur et des mâts d’escalade

bowling

espace aquatique, sauna, hammam, massage

salle de fitness

Présentation du centre ludo sportif des hermines en compagnie de Nathalie Guittard

Le centre ludo sportif des hermines: Nathalie Guittard au micro de Lucie Agostinho Copier

adresse : situé Ronde de Vassivière, au pied des pistes à côté du lac des Hermines -04 73 79 60 72

Ouverture tous les jours de 10h30 à 19h.

Une pause ludique ou détente, à l'espace ludo sportif les Hermines à Super-Besse - @OT Super-Besse Sancy.com

Animations et événements

Nombreuses activités pour la famille: chasse aux trésors, rallye photos, arts créatifs, bal ou bataille de boules de neige avec Tibou la Mascotte de Super-Besse, descente aux flambeaux, escape game à l'intérieur des télécabines de la Perdrix... vous ne vous ennuierez pas à Super-Besse.

Tous les détails en compagnie de Madison Dubois, chargée de communication pour les animations et les évènements à Super-Besse :

Animations et évènements :Madison Dubois, au micro de Lucie Agostinho Copier

Ne manquez l'expo sur les 60 ans de Super-Besse, les affiches réalisées par David Dauzères dit Doz, artiste-graphiste sont en vente aux caisses centrales du téléphérique et chez certains commerçants.

Tibou, la mascotte de Super-Besse, les affiches de Doz pour les 60 ans de la station ou un escape game en hauteur...les animations ne manquent pas à Super-Besse - @OT Super-Besse sancy.com @ DOZ

Le coin des gourmands

La Charrette, magasin de produits régionaux

Laurine et Vincent Dubois présentent les produits de La Charette à Christophe Barbot et Loïc Frénéa de France bleu Pays d'Auvergne - Christophe Barbot

Fromage, charcuterie, miels, le magasin existe depuis 1984 et vous propose de déguster de bons produits de la région. Et depuis 1984 La charrette propose des raclettes auvergnates, Cantal Saint Nectaire et Bleu d'Auvergne!

Laurine et Vincent Dubois nous donnent le secret de cette raclette originale. Ne quittez surtout pas Super-Besse sans avoir goûté à cette spécialité.

La charrette, magasin de produits régionaux - Laurine et Vincent Dubois au micro de Christophe Barbot Copier

On vend des grosses quantités de fromages pour les départs le vendredi et le samedi! Laurine Dubois

adresse : 46 Avenue du Sancy - ouverture de 09h à 19h

La Bergerie, restaurant

Ancienne bergerie, située au pied des pistes à 1300 mètres d'altitude, La Bergerie est transformée en restaurant en 1983. Devenue une institution à Super-Besse, La Bergerie est notamment célèbre pour sa délicieuse truffade servie avec du jambon sec et de la salade.

Clément Greffier, chef de la Bergerie depuis 6 ans, nous dévoile l'histoire du lieu et quelques conseils pour réussir une bonne truffade.

Clément Greffier, chef de la Bergerie au micro de Lucie Agostinho Copier

Des pommes de terre rissolées, du fromage tomme et Cantal, un bon assaisonnement ..ne pas trop mélanger sinon le fromage s'abime

adresse : La Bergerie, Ronde de Vassivière à Super-Besse - 04 73 79 61 06

Ouverture tous les jours de 9h à 23h. Service tous les jours de 11h à 15h et de 19h15 à 21h15.

Dégustez une truffade au pied des pistes à La Bergerie de Super-Besse - @OT Super-Besse Sancy.com

Le Mazot Gourmand, magasin de spécialités sucrées

Un mur de bonbonnes de couleurs à consommer avec modération au Mazot Gourmand - Christophe Barbot

Le mazot est un refuge de haute montagne. Ce magasin est le repaire des gourmands, rempli de douceurs sucrées, bonbons de montagne, pâtes de fruits artisanales et un mur de bonbonnes remplies d'alcool et d'épices

Elsa nous dresse la liste des produits à déguster au Mazot de Super-Besse

La Mazot gourmand- Elsa au micro de Christophe Barbot Copier

Hôtel - restaurant Perdrix

L'hôtel-restaurant Perdrix est le plus ancien hôtel de Super-Besse / Aucun(e) - @site de l'hôtel Perdrix

L’hôtel restaurant Perdrix est le plus ancien hôtel de la Super-Besse. Il date de 1962, dès le début de la station et est situé au pied des pistes, face au départ du télécabine de la perdrix. La terrasse panoramique surplombe toute la station de Super-Besse.

Mathias Picard, est la 3ème génération de l'hôtel-restaurant Perdrix. Ce sont ses grands-parents qui ont ouvert l'établissement.

Hôtel-restaurant Perdrix - Mathias Picard au micro de Lucie Agostinho Copier

Spécialités: truffade, côte de bœuf et fondue auvergnate.

adresse: Rue Marcel Gauthier, 04 73 79 60 02

La Ferme de l’Oiseau

La ferme de l'Oiseau - Thibaut au micro de Christophe Barbot et Loïc Frénéa © Radio France - Sophie Agrain - Christophe Barbot

La ferme de l'Oiseau est une boutique de produits fermiers d'Auvergne. On y vient bien-sûr pour le fromage et surtout le Saint Nectaire et le Cantal. Mais aussi charcuterie le lait, les yaourts à boire sans oublier la traditionnelle brioche de tomme, que produisaient les grands-parents de Thibaut. C'est une brioche de tomme sucrée.

C'était à l'époque le gâteau de fête.

Tous les produits sont fabriqués à la ferme GAEC de l'Oiseau à Montaleix - Chambon-sur-Lac.

Thibaut travaille à la ferme et tient aussi la boutique la ferme de l'Oiseau à Super-Besse

La ferme de l'Oiseau -Thibaut au micro de Christophe Barbot Copier

Visite de la ferme de l'Oiseau possible - 06 60 05 82 96

Le ski, c'est aussi en nocturne à Super-Besse - @OT Super-Besse Sancy.com

Le baladeur, le samedi de 11h à 12h30 sur France Bleu Pays d'Auvergne avec Christophe Barbot