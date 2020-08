Le baladeur de l'été à Bassillac

Il y a rencontré, Claude Peres, plus ancien pilote de montgolfières de France et Directeur des vols de ce quatrième challenge. Passionné des airs, Claude pilote tout ce qui vole : montgolfières, ULM, avions, hélicoptères...et a accompagné les aventures télévisuelles de Philippe de Dieuleveult, l'animateur de la célèbre "Chasse au trésor" et plus récemment Nicolas Hulot dans "Ushuaïa".

L'intérieur d'une nacelle © Radio France - Frédéric Meyer

Thierry Nardou, Président Syndicat Mixte Air Dordogne est revenu sur les dispositions nécessaires pour un tel événement et sur les infrastructures de l'aérodrome de Bassillac.

De gauche à droite Philippe Labombe et Thierry Nardou © Radio France - Frédéric Meyer

Michel Beylot, Maire de Bassillac et Auberoche accompagné de Cécile Lumello, Maire Délégué d'Eyliac et 1ère adjointe ont présenté leur commune et l'importance de recevoir cet événement qui est amené à être récurrent dans les prochaines années sur l'aérodrome.

De gauche à droite Cécile Lumello et Michel Beylot © Radio France - Frédéric Meyer

Notre baladeur a ensuite rencontré 2 membres du club Vents du Futur Jacques Maurice et Léo Guyot, grand-père et petit-fils qui seront, chacun, ce week-end, aux commandes de 2 des 3 montgolfières du club venues pour cette manifestation en Périgord blanc. Nous avons appris que le ballon pouvait également s'appeler : la toile, l'enveloppe ou la "peau".