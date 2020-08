le baladeur de l'été à l'étang de la Cazine , Noth

Lionel Vedrine-Henry Pradeau © Radio France - Nora Bédrouni

2 nouveaux parcours audio guidés ont vu le jour autour de l'étang de la Cazine. Les services de tourisme de la communauté de communes du Pays Sostranien et le syndicat Mixte de la Fôt ont lancé une application gratuite qui vous guide et vous informe grâce à la géolocalisation en délivrant des commentaires audio en français et en anglais sur le patrimoine vernaculaire, la faune et la flore des étangs et alentours... Pour télécharger l'application connectez-vous sur www.izi.travel , cliquez sur "explorer", sélectionnez " Noth" et laissez-vous guider ... bonne balade !