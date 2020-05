Le Bastideum à Monpaziers, l'espace découverte d'une bastide unique

Monpaziers en Dordogne est un lieu prisé des touristes, une bastide célèbre et bien conservée avec ses six portes fortifiées. Le bastideum révèle l'histoire du lieu en mêlant pédagogie et jeux.

Le Bastideum accompagne votre découverte des lieux en vous expliquant l'histoire, l'architecture et l'urbanisme de la cité, minutieusement. Le Bastideum est un espace culturel ou adultes et enfants, passeront un agréable moment en se cultivant et en s'amusant, une bonne combinaison avec des outils numériques, bornes interactives, un espace scénographie, une vidéo sur écran géant. Vous serez immergé dans l'univers des bastides. Vous pourrez aussi promener votre regard dans le jardin médiéval, ou se trouve des plantes médicinales. Pour la famille le Bastideum a une priorité, divertir les grands et les enfants, vous partagerez des heures ludiques grâce aux nombreux jeux anciens à l'extérieur et aussi à l'intérieur.

Cette année le lieu vous transporte dans le moyen-âge, avec l'ouverture de nouveaux espaces publics. Clin d'oeil à cette nouveauté plus de 30 jeux anciens sont mis à disposition de tous, grâce au soutien d'une entreprise locale qui a fabriqué et financé tous les jeux. Le Bastideum est ouvert depuis le jeudi 21 mai, il accueille dans des conditions de sécurité optimales en prenant toutes les précautions nécessaires (visite masquée) pour vous protéger et se protéger de la covid-19.

Informations pratiques : La visite dure une heure, elle est libre et guidée et masquée de 10h30 à 13h et de 14h30 à 18h, du mardi au dimanche (y compris les jours fériés).