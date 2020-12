Le Champsaur Valgaudemar - Le jeu Plus Belle la Ville - Nostradamus - Les crèches de Solliès-Ville

Et si vous passiez vos vacances de Noël dans le Champsaur Valgaudemar ?

La limite des 20 km sera levée mardi, il est donc possible d'organiser, malgré le couvre-feu et l'arrêt des remontées mécaniques, vos vacances dans les Alpes-du-Sud. Illustration des activités proposées dans notre région avec le Champsaur Valgaudemar. Ces deux vallées situées entre Gap et l'Isère en partie dans le Parc national des Ecrins sont un paradis pour les amoureux de la nature. Raquette, ski de fond et contemplation ! Et vous : connaissez-vous le Champsaur Valgaudemar ? Quelles sont les stations, les villages, les sommets que vous connaissez ? Qu'aimez-vous dans cette région ? Racontez-nous vos vacances dans le Champsaur Valgaudemar au 04.42.38.08.08.

Le jeu "Plus Belle La Ville" sur smartphone

Totalement addictif : le jeu "Plus Belle La Ville" (lien Android - lien Apple) vient de paraître en partenariat avec France Bleu Provence. Editée par la société de jeux vidéo marseillaise Exkee, cette véritable partie de cache-cache met en scène les personnages de la série de France 3 "Plus Belle La Vie" dans des décors rappelant les quartiers et les monuments les plus emblématiques de Marseille. Sans oublier une touche éco-citoyenne car pour passer aux niveaux suivants, vous devrez ramasser les déchets et installer des panneaux solaires ! Le créateur de ce jeu sur smartphone nous le fait découvrir.

Bon anniversaire Nostradamus !

Le 14 décembre 1503 naissait à Saint-Rémy-de-Provence Michel de Nostredame. 517 ans pour Nostradamus, ça se fête ! Qui était ce médecin, humaniste et auteur des célèbres prophéties ? Pascal Lacrocq d'Iverneresse incarne Nostradamus lors des visites guidées de l'Office de Tourisme de Salon-de-Provence, il est aussi l'auteur du livre Nostradamus, Les Dernières confidences. Il nous raconte son destin.

Le village perché de Solliès-Ville aux couleurs de Noël

Au Nord-Est de Toulon, le village perché et typiquement provençal de Solliès-Ville est aux couleurs de Noël avec des crèches sur chaque pas de porte. Une tradition portée par des bénévoles et les habitants qui égaye ce mois de décembre avec le concours "Je décore ma maison, je décore mon village". Une idée de sortie féérique dans la limite des 20 kilomètres des Toulonnais !