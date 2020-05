Le château de Bridoire sort de son confinement ce week-end.

Le château de Bridoire c'est avant tout, une belle histoire de famille, car dans la famille Guyot (propriètaire du château de Bridoire) on a l'amour des vieilles pierres dans son ADN, dès que l'on vient au monde. Et aussi un talent pour amuser et émerveiller les visiteurs. Bridoire rouvre le 16 mai.