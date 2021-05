Le château de Langeais accueille de nouveau ses visiteurs... et Stéphane Bern

Après des mois d'arrêt, la machine à billets reprend du service dans la guérite du château de Langeais ! Ce qui rend le sourire à Linda, l'hôtesse d'accueil, qui attendait ce moment "avec impatience". Des billets désormais horodatés "pour permettre de voir le flux de visiteurs heures par heures" précise la directrice Sandrine Durand, qui doit faire respecter la jauge maximale autorisée, à savoir 112 visiteurs en même temps dans le château.

Si la joie de retrouver les visiteurs est bien palpable, il reste néanmoins une grosse frustration : l'impossibilité d'organiser les visites guidées. Carmen, la guide, se contentera de présenter un livret de visite. "On pourrait en faire pour des groupes de six personnes" reconnaît Sandrine Durand, "mais ce ne serait pas tenable pour nous. Nous n'avons pas une équipe suffisamment importante pour satisfaire tout le monde. Le visiteur aura toutes les informations nécessaires mais c'est vrai qu'un petit peu d'humain aurait été bénéfique pour cette réouverture".

Une animation avec un récit de Stéphane Bern permet de mieux comprendre les enjeux du mariage entre Anne de Bretagne et Charles VIII © Radio France - Romain Dézèque

Toutefois, deux comédiens feront ce dimanche et ce lundi de Pentecôte - ensuite en continu à partir du 15 juillet - des "déambulations" pour faire vivre ce premier weekend de réouverture. Et puis le château de Langeais peut compter sur sa nouveauté : une animation visuelle et sonore réalisée avec Stéphane Bern. L'animateur de Secrets d'Histoires raconte les enjeux du mariage d'Anne de Bretagne et de Charles VIII, en décembre 1491. "On avait déjà un spectacle qui existait depuis une quinzaine d'années, on avait prévu de le renouveler et Stéphane Bern s'est prêté au jeu" explique Sandrine Durand. Une nouvelle animation qui a nécessité 100.000 euros d'investissement.