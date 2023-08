Le Château de Lauzun va t-il devenir un hôtel de luxe ? La commune dit non et se bat

Le Château de Lauzun est un atout considérable pour cette région du Lot et Garonne. Situé à 25 kilomètres de Bergerac, à 26 kms de Duras, à 22 kms de Monbazillac et à 15 kms de Bridoire, il est un enjeu touristique et économique majeur. Un investisseur irlandais s'est positionné et veut l'acheter pour en faire un hôtel de luxe.

Les amis du Château lancent un appel

Pour que ce bijou, classé depuis 2017, reste dans le girons du Lot et Garonne une association s'est crée pour aider la commune de Lauzun. La mise à prix a été fixée à 2 millions d'euros. Un million devrait être donné par les collectivités. Reste à trouver l'autre million. La commune, qui a fait jouer son droit de préemption, se dit prête à emprunter. L'association des amis du Château lance un appel aux dons pour alléger le montant de l'emprunt. L'idéal serait de récolter 200 000 euros.

Pour l'instant les promesses de dons atteignent plus de 100 000 euros. Il suffit d'aller sur le site de la mairie de Lauzun

