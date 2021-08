Le château de Vescemont mis en vente aux enchères à 280 000 euros

La ville de Belfort, propriétaire depuis 1947 du château Léguillon à Vescemont, a décidé de mettre son bien de 900 mètres carré entouré d’un parc de près de deux hectares aux enchères. La vente va avoir lieu mi-septembre et la propriété est mise à prix à 280 000 euros.

Vous avez besoin d'espace et de verdure ? Propriétaire depuis 1947, la ville de Belfort cherche un acquéreur pour son château néogothique à Vescemont construit au début du vingtième siècle. Le bien est mis en vente aux enchères mi-septembre pour 280 000 euros.

Un château énigmatique avec un certain caché

Les intéressés doivent s’inscrire en ligne sur la plateforme Agorastore, spécialisée dans la revente de biens publics pour visiter le château et participer à la vente aux enchères prévue du 14 au 16 septembre sur leur site internet.

Pour Sébastien Vivot, premier adjoint au maire de Belfort, le château reste assez énigmatique, mais garde un certain caché.

L'entrée principale du château néogothique de Vescemont. © Radio France - Thomas Berthol

Avec une surface de 817 mètres carrés habitables et un parc de deux hectares et demi, le nouvel acquéreur trouvera "ses aises". Sébastien Vivot s'improvise agent immobilier et vante les charmes du château.

Sébastien Vivot, premier adjoint au maire de Belfort, vante les charmes du château de Vescemont. Copier

Le château néogothique construit au début du vingtième siècle nécessite quelques travaux. © Radio France - Thomas Berthol

Des générations d'enfants sont venues passer leurs colonies de vacances dans le domaine, mais l'entretien est devenu trop coûteux pour la ville. Depuis 2015, elle essaie de trouver un acheteur, mais ce n'est que depuis la mise en vente aux enchères que plusieurs personnes manifestent leur intérêt.

Le papier peint d'une autre époque. © Radio France - Thomas Berthol

George Clooney, intéressé par le domaine ?

Une personnalité célèbre, future propriétaire du domaine, comme Georges Clooney par exemple ? " Peu importe l'acheteur, mais pourvu qu'il y ait un beau projet derrière pour que ce lieu puisse retrouver un peu de vie ", sourit Sébastien Vivot. Mais il prévient l'acteur américain de venir plutôt en été qu'en hiver.

L'entrée du château de Vescemont. © Radio France - Thomas Berthol

Le maire de Vescemont Christian Canal compte sur le futur acheteur pour rendre son territoire plus attractif.