Arnaud RANTY et Alice-Marie FLORIT (présidente de l’association Calligramme) vous ouvrent les portes du Château de Veauce. Selon la légende, Lucie reviendrait errer certaines nuits, sur le chemin de ronde.

Alice-Marie Florit devant le majestueux château de Veauce dans l'Allier © Radio France - Arnaud Ranty

Histoire du château

Érigé sur un pic rocheux, le château de Veauce domine le paysage depuis 1300 ans !

Les premiers documents sur le château remontent à 980, époque du traité de Verdun et de la séparation de l'empire de Charlemagne. Ici c'était la Lotharingie, et il semblerait qu'il y avait un oppidum gallo-romain au départ.

Le château s'est construit autour d'une source immense. Le puits fait 8 mètres de profondeur.

Ce château représente bien l'histoire de la construction des châteaux, depuis le moment où l'on a commencé à les construire (Xè/XIè siècle) jusqu'à la fin de leur construction au XIXè siècle.

Au cours des 1300 ans de son existence, tous les propriétaires ont fait attention à ne pas détruire les constructions précédentes.

A cause des travaux, le château ne se visite pas, mais il est question de l'ouvrir dès que les autorisations seront données. A noter que le parc extérieur vient d'être entièrement sécurisé.

Le château de Veauce dans l'Allier © Radio France - Arnaud Ranty

Connaissez-vous la légende du fantôme de Lucie, la Dame Blanche, qui, parait-il, se promène sur les courtines aux douze coups de minuit?

Naissance de la légende

C'est une histoire qui remonte au Xvè/XVIè siècle. A cette époque le Comte de Doyon et Jacqueline de Lafayette habitaient le château. Une jeune fille pauvre et très belle, Lucie, travaillait à leurs services. Et bien-sûr le Comte en tomba amoureux, ce qui n'a pas été au goût de la Comtesse!!

Le Comte a été appelé sur les champs de bataille. C'est ce moment qu'a choisi la Comtesse pour se venger! Elle a fait saisir Lucie par ses gardes et enfermer dans la tour. La Comtesse l'a laissée mourir de faim et de froid. Cette histoire est vraie.

Le chemin de ronde couvert

C'est un chemin avec une charpente du XVè en châtaigner. C'est à cet endroit que Lucie apparaît.... Mais Alice-Marie Florit ne l' a jamais vue.

Beaucoup de légendes sont nées des veillées que l'on pratiquait le soir entre voisins. Il existait, à l'époque des conteurs, dont le rôle était de raconter des histoires plus ou moins vraies. On pensait à l'époque que les personnes mortes de mort violente, revenaient hanter les lieux où ils avaient perdu la vie. Et surement quelqu'un qui passait devant le château la nuit a du voir un jour une femme blanche...et la légende est partie.

Chemin de ronde du château de Veauce dans l'Allier © Radio France - Arnaud Ranty

Lucie, la légende médiatisée

Le baron Ephraïm Tagori de la Tour était convaincu de la présence au château du fantôme de Lucie et avait fait l’objet d’émissions télé et radio dans les années 80/90 . La radio France Inter était venue en 1984 enregistrer des sons.

En 1968, le baron Tagori vit dans on château et il compose de la musique, c'est un homme lettré. Un soir entre la tour de l'horloge et le chemin de ronde, il rencontre Lucie. Après cet événement, il a cherché la légende, l'histoire... Il était persuadé que Lucie venait hanter le château. Il l'a d'ailleurs vue plusieurs fois.

Depuis 2010, il n'y a pas eu de réapparitions.

Écoutez l'émission affaires sensibles de France Inter. Le 08 novembre 2017, Fabrice Drouelle revient sur le fantôme de Veauce et les enregistrements réalisés dans la nuit du 08 au 09 août 1984 par une équipe de France Inter.

Le château de Veauce, son fantôme et ses bruits étranges... © Radio France - Arnaud Ranty

Un programme de restauration du château est actuellement en cours. Les extérieurs ont, d'ailleurs été entièrement sécurisées.

Le clocheton de la tour de l’Horloge

Il a été déposé dans la cour du château pour restauration. En dessous il y avait une horloge, qui a été mise sous scellée. L'ensemble date de 1820, il a été commandé pour le château.

Le clocheton du château de Veauce © Radio France - Arnaud Ranty

L'urgence pour la restauration, ce sont les toitures.

En 2010, une association de sauvegarde du château de Veauce a été fondée.

Une pierre pour le château

Les visiteurs apportent en venant voir le château leur pierre à l'édifice. C'est un symbole. Avec un don de minimum 5 euros, ils deviennent "membres bienfaiteurs" de l'association. Ils reçoivent un certificat de propriété virtuel. Aujourd'hui on compte 3118 propriétaires virtuels. Ce qui a permis de faire des travaux d'entretient.

L'actuelle propriétaire Madame la baronne Elisabeth Ann Mincer a acheté le château en 2002. A partir de 2014, elle a créé un fond de dotation pour pouvoir restaurer le château.

Le château de Veauce dans l'Allier © Radio France - Arnaud Ranty

