Le château de Versailles à la rencontre des enfants

Depuis le 15 juillet et jusqu'au 15 août, le château de Versailles se déplace dans les villes d’Île-de-France pour proposer aux enfants des animations qui font découvrir le célèbre château.

Habituellement, 2500 enfants partaient découvrir le temps d'une journée le prestigieux château de Versailles. Cette année, crise sanitaire oblige, le fonds de dotation Emerige, partenaire de l'opération, et le château de Versailles ont décidé d'aller à la rencontre des enfants. Plus de 1500 enfants partout en France vont bénéficier des animations, dont plus de 500 en Île-de-France notamment à Antony, Asnières-sur-Seine, Bagneux, Massy ou Saint-Ouen. Au total 51 centres de loisirs situés dans le Grand Paris.

Ces animations permettent d'apprendre par exemple l'origine du nom "Roi Soleil" que l'on donnait et donne toujours à Louis XIV, mais aussi des mythes antiques qui ont inspiré les œuvres du château de Versailles, comme le mythe de Latone, expliqué ci-dessous dans une vidéo de l'établissement.

Ces animations à destination des enfants réunit sous le nom de "une journée en vacances avec Versailles" ont commencé le 15 juillet et se dérouleront jusqu'au 15 août.