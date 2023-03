Le cimetière américain de Colleville-sur-Mer illuminé et ouvert de nuit au public ce samedi

Près de 9300 bougies vont être placées ce samedi soir sur les pierres tombales du cimetière américain de Colleville. L'événement commencera à 18h30 avec une cérémonie officielle et le cimetière sera ouvert au public jusqu'à 21h30.

Ce luminaire va marquer le 100e anniversaire de l'American battle Monuments commission (ABMC). Créée en 1923, cette agence honore le service et le sacrifice des forces américaines en prenant la charge de l'entretien des 25 cimetières établis en dehors des Etats-Unis. Et Indéniablement celui de Colleville-sur-mer, bâti au dessus de la célèbre plage d'Omaha Beach, est le plus emblématique et le plus connu.

"C'est le plus visité. On a eu l'an passé près d'1,8 millions de visiteurs avec jusqu'à 13 à 16.000 personnes par jour durant les mois de juin à août. C'est clair que c'est le porte-avions de notre commission," explique Scott Desjardin, le superintendant du cimetière américain.

Le cimetière américain de Colleville-sur-Mer verra une bougie installée sous chaque croix © Radio France - Olivier Duc

Cet hommage lumineux a une forte symbolique. "C'est quelque chose que l'on fait souvent aux Etats-Unis, souligne Scott Desjardins. Rendre hommage aux soldats et aux gens qui ont fait leur service ici durant le 06 juin, voir une chandelle sous chaque croix avec les drapeaux allumés, c'est quelque chose d'émouvant et de symbolique."

Les allées seront également allumées ainsi que le mémorial pour la première fois depuis 27 ans. Cette cérémonie lumineuse donne l'idée au superintendant du Cimetière américain de Colleville-sur-mer de reproduire dans le futur l'ouverture de nuit de ce lieu de mémoire.

"On commence à penser que des visites de nuit pourraient être organisées trois-quatre fois par an. Ce serait pas mal surtout durant la journée du patrimoine."