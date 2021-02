Le cinématographe et La Ciotat - Le phare du Château d'If - Le Jardin des 4 Saisons de Solliès-Pont

Ce samedi de 10h à 11h sur France Bleu Provence : l'histoire du cinéma et des Frères Lumière à La Ciotat, le témoignage de l'arrière-petite-fille de Marius Maurel, gardien du phare du Château d'If, et la visite de la ferme pédagogique de Solliès-Pont "Le Jardin des 4 Saisons".

La Ciotat, l'Eden Théâtre et les Frères Lumière

Le 13 février 1895, il y a 126 ans jour pour jour, Louis Lumière déposait le brevet du cinématographe ! Fêtons cet acte de naissance avec Michel Cornille, président des Lumières de l'Eden, qui nous dira que non, le premier film de l'histoire n'est pas "L'Arrivée du Train en Gare de La Ciotat"... Et vous, avez-vous déjà visité l'Eden-Théâtre de La Ciotat, le plus ancien cinéma du monde encore en activité ? Dites-le-nous au 04 42 38 08 08.

L'épopée du Château d'If

Ca fait partie des expéditions les plus populaires à Marseille : passer la journée au Château d'If. Mais avez-vous remarqué que l'île d'If abrite aussi un phare, et que ce phare a été gardé durant près de 30 ans par Marius Maurel ? Son arrière-petite-fille nous raconte la vie sur If en compagnie de l'historien marignanais Michel Méténier qui signe avec Jean-François Maurel (le père de Sonia, le petit-fils de Marius) le livre d'histoire et de témoignages "L'épopée du Château d'If, Marius, un des derniers gardiens de phare". Et vous, quels sont vos souvenirs d'escapade au Château d'If ? Témoignez au 04 42 38 08 08.

Le Jardin des 4 Saisons à Solliès-Pont

Enfin, une idée de sortie pour les vacances à venir avec vos enfants : Le Jardin des 4 Saisons, à Solliès-Pont. Plus qu'une ferme pédagogique, ce petit paradis pour la nature avec son exploitation agricole en harmonie avec son environnement est une véritable découverte. D'ailleurs "La cigale d'or", votre jeu de piste tout à l'heure à 11h, vous offrira vos invitations. Visite guidée juste avant, à la fin de "Destination Provence" ! Et si vous l'avez visitée, racontez-nous ! 04 42 38 08 08.

