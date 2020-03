Le deuxième vie des cadenas des amoureux du Pont des Arts transformés en oeuvre d'art

View this post on Instagram

This is how we do it. « Chez nous ». Art piece by Carmen Mariscal. Powered by ID8. Production agence Eva Albarran. Come see it on the palais royal place in paris until the 28th of april. Thanks to everyone who made this possible. #art #artistsoninstagram #artist #paris #metal #love #carmenmariscal #agenceevaalbarran #id8_france #construction #artpiece #contemporaryart #couple #heart #work #padlock #padlocksoflove #padlocks #bridge #artisanat #artwork #artoftheday #expoparis #france