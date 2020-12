Le Dixmude - La veillée calendale - Destination Estérel Côte d'Azur

Ce dimanche de 10h à 11h sur France Bleu Provence : une page d'histoire avec le récit de la disparition en Méditerranée du dirigeable Le Dixmude, les traditions du Noël provençal avec le santonnier de Champtercier et du tourisme pour vos vacances dans l'Estérel Côte d'Azur.

Le dirigeable Le Dixmude disparaissait en mer il y a 97 ans

L’ancien dirigeable allemand, le Dixmude, arrivait à la base de Cuers-Pierrefeu il y a 100 ans, avant d’exploser dans la nuit du 21 au 22 décembre 1923 au large de la Sicile. Récit de ce drame avec Daniel Baert, président des Amis du Dixmude.

Un monument rend hommage aux victimes de cette tragédie à Pierrefeu-du-Var.

Les traditions du Noël Provençal

Patrick Volpès, artisan-santonnier à Champtercier (Alpes-de-Haute-Provence), est un véritable passionné. Il nous raconte le déroulement de la veillée calendale, de la cérémonie du Cacho fiò à la dégustation des 13 desserts en passant par le Gros souper.

Destination Estérel Côte d'Azur

La limite des 20 kilomètres autour de chez soi est donc levée. Profitons de ces vacances de Noël pour explorer l'Est Var et la destination Estérel Côte d'Azur. Quelles randos à pied ou à vélo choisir ? Quels prestataires solliciter pour profiter des nombreuses activités ? Et pourquoi pas, quel séjour en amoureux ou en famille s'offrir (ou offrir) pour vos prochains week-ends ? Dorothée Tassan d'Estérel Côte d'Azur partage avec nous sa sélection.