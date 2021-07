Le Domaine du Château Vieux à Triors une passion de cinq générations

Faisons le tour du propriétaire !

Le tour du Domaine du Château Vieux avec une famille de vigneron sur cinq générations. De père en fils vignerons ils ont perpétué leur passion pour le vignoble familiale dans une démarche respectueuse de l’environnement.

Fabrice Rousset qui, sans désherbant, sans insecticide mais avec beaucoup de passion nous accueille dans son univers

Les vignes de Chateau Vieux à Triors

Le Domaine de Château Vieux, près de Romans, à Triors … 11 hectares en vins de pays autour de la maison familiale et 2 hectares de saint Joseph vers Arras en Vallée du Rhône

Les jolis vins du Domaine du Château Vieux

Le travail des sols se réalise mécaniquement (tracteur) ou manuellement (pioche).

Aucun désherbant chimique, ni d’insecticide n’est utilisé dans nos vignes.

La vinification est naturelle. Les levures indigènes (du raisin) vont travailler et donner un vin le plus naturel possible. Aucune levure chimique n’est ajoutée à la vinification. Les doses de sulfites (conservateur) sont les plus basses possible.

