Le Domaine du Murinais de Luc et Catherine Tardy à Beaumont-Monteux

On connait les grands noms du vins en Drôme Ardèche mais peut-être un peu moins ces vignerons plus discrets mais tout aussi respectables comme Luc et Catherine Tardy au Domaine du Murinais à Beaumont-Monteux au nord de Valence. Les sols sont labourés, butés et débutés, binés, manuellement. Un travail d’orfèvre sur l’appellation Croze Hermitage

Le vin ne tombe pas du ciel, il se cultive, se chérie et se raconte tout cet été au fil de nos rencontres

Une date sculptée sur la pierre de molasse à l’entrée de la cave : 1768 pour nous rappeler qu’il s’agit d’une histoire de passion, de famille et de patience ….

Le Domaine du Murinais à Beaumont-Monteux © Radio France - Philippe Costa

Les vignes sont cultivées sans désherbants ni engrais chimique ni insecticide.

Les sols sont labourées durant l’hiver, les vignes sont butées, débutées et binées durant la période estivale.

Les maladies de la vigne sont appréhendées par la maîtrise de la vigueur de la vigne et par des méthodes prophylaxique. Le traitement phytosanitaire n’est envisagé que par nécessité en privilégiant toujours les intrants d’origine naturels.

Le Domaine du Murinais à Beaumont-Monteux Copier

Vendanges manuelle, tri sélectif à la vigne puis à la cave sur table de tri

VINIFICATION : Eraflage total. Fermentation alcoolique avec levures indigènes.

Macération de 25 jours en cuve béton avec alternance de pigeage et remontage.

ÉLEVAGE : 12 mois en cuves béton. Pas de collage mais légère filtration.

La cave du Domaine du Murinais © Radio France - Philippe Costa

Luc Tardy et ses 20 hectares de vignes sur l’appellation Croze Hermitage et sur la commune de Beaumont-Monteux en région Valentinoise. Le Domaine de Murinais à visiter et à découvrir par les papilles.

Une belle rencontre à prolonger sur place. Luc aime partager son bonheur d’être vigneron