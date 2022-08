Pressigny-les-Pins : Le festival LaBel Valette ouvre ses portes pour la dernière fois les 26 et 27 août

C'est la cinquième mais aussi la dernière édition du festival LaBel Valette au château de la Valette à Pressigny-les-Pins les 26 et 27 août. Pour l'occasion, le duo Lek et Sowat a investi le château sur le thème "croire en ses rêves". De nombreux festivaliers, graffeurs et musiciens sont attendus.

Cette année, le festival LaBel Valette soufflera sa cinquième bougie. Mais ce sera aussi la dernière édition de cet événement qui se déroule au château de la Valette à Pressigny-les-Pins. Cette année, il a lieu les 26 et 27 août.

Pour en profiter une dernière fois, le domaine est investi par de nombreux graffeurs, musiciens et festivaliers. 60 membres du festival sont présents sur le site depuis plusieurs semaines pour tout préparer et plus de 100 bénévoles arrivent en renfort pour les deux jours du festival.

Ce pari fou de combiner ces arts dans sur ce site c'est l'idée de Sébastien Lis et Mathieu Débourdes, deux amis qui se connaissent depuis le lycée. "Pour cette cinquième édition, on a décidé de jouer sur la _thématique du rêve_. Parce qu'avec Mathieu, ce projet, c'est un peu notre rêve. Les artistes qui interviennent sur le site ont donc réalisé des fresques en lien avec cette thématique."

Le duo de grapheurs Lek et Sowat ont eu l'opportunité de graffer sur le château de la Valette. Sur un fond principalement bleu, ils ont inscrit en anglais "Castles made of sand", que l'on pourrait traduire en français par "les châteaux de sable".

Lek et Sowat ont investi le château de la Valette en graffant sur la façade © Radio France - Fabe Collage

Pendant deux jours il y aura des animations, des ateliers, des concours de graffitis mais aussi des concerts. Les rappeurs Fianso, Seth Gueko ou encore Sniper sont attendus.

Une dernière édition pour mieux revenir

"On prend un an de pause parce qu'on a _besoin de souffler_. Il y a des membres de l'équipe qui vont partir sur des projets personnels ailleurs. Donc on en profite, on arrête et on va se reposer. Il ne faut pas oublier que c'est quasiment un travail à l'année ce festival pour nous. C'est vraiment une grosse charge de travail en plus de nos emplois respectifs par ailleurs", explique Mathieu.

"Le propriétaire n'est pas contre le fait qu'on reste ici mais comme dit Mathieu, c'est un projet qui demande beaucoup d'énergie. L'objectif pour les prochaines années, c'est de proposer un événement similaire mais sous une autre forme", ajoute Sébastien.

Le domaine de la Valette est prêt pour accueillir les festivaliers © Radio France - Fabe Collage

L'heure n'est pas encore aux adieux donc. Pour cette cinquième et dernière édition, près de 7 000 festivaliers sont attendus pendant les deux jours.

Plus de renseignements sur le site du festival.