Le fort de l'Ile Madame, une idée de sortie originale pour cet été en Charente-Maritime

Le fort de l'Ile Madame a été construit en plusieurs étapes, avec une première partie au début du XVIIIè siècle. D'abord érigé pour participer à la défense de l'Arsenal de Rochefort face aux anglais, le fort a eu ensuite plusieurs vies. Il a servi de prison pendant les heures noires de la Commune en 1871 et 1872, où plus de 1250 personnes furent internées. Une tentative d'insurrection des ouvriers parisiens qui termine dans le sang, et par l'emprisonnement de nombreux d'entre eux.

Un fort utilisé une nouvelle fois comme lieu de détention pendant la première guerre mondiale. Les insoumis, les déserteurs, ou les mutilés volontaires, ceux qui se sont par exemple coupés un doigt pour éviter de partir au combat ont eux aussi été internés au Fort de l'Ile Madame.

Un belvédère, avec une vue incroyable sur l'estuaire de la Charente et la mer des Perthuis

Laissé un temps à l'abandon, le fort a été racheté en 1994 par le conservatoire du littoral. Après d'importants travaux, les premières visites débutent il y a 14 ans, en 2009. Près de 2000 visiteurs par an, mais à l'avenir, il devrait y en avoir beaucoup plus. Depuis cet été, le toit-terrasse du fort est accessible. Après huit mois de travaux et 300 000 euros, les touristes peuvent maintenant monter et contempler le paysage du haut du belvédère.

A l'œil nu, les paysages proposés sur le toit du fort sont magnifiques. "Par beau temps, on voit même le pont de l'Ile de Ré, le phare de Chassiron sur l'Ile d'Oléron ..." Daniel Vernet, de l'écomusée de Port Des Barques, propose des visites guidées du fort. Un site qu'il connaît bien. "On venait y jouer quand on était gamin. C'est fabuleux aujourd'hui de pouvoir monter sur le toit, et raconter l'histoire de ce fort aux touristes"

Une visite est possible, en réservant sur le site de l'écomusée ou sur celui de la communauté d'agglomération de "Rochefort Océan." A partir de 6 euros pour les enfants, et 7 euros pour les adultes. Comptez au moins 45 minutes par visite.