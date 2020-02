Le four à pain de l’abbaye de Tuffé reprend du service

Cuisson et dégustation de petits sablés ce mercredi 19 février entre 14h30 et 17 heures. Entrée gratuite. Le four à pain date de 1772, les Amis de l'Abbaye de Tuffé le rallument après 80 ans de sommeil, et un bon "dérhumage".