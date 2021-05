Le Gouffre de Padirac rouvre le 22/05

Laetitia de Ménibus, PDG du Gouffre de Padirac nous annonce la réouverture de ce site touristique lotois ce samedi 22 mai. C'est la Vie Tranquille à 9h30 ce jeudi 20 mai avec Alban Forlot sur France Bleu Occitanie.

La billetterie se fait exclusivement en ligne cette année pour limiter les flux et les files d'attente. Covid oblige, la capacité d'accueil est réduite, le port du masque est obligatoire dès 6 ans. Afin de respecter la distanciation physique, les visiteurs seront regroupés par tribus/familles dans les points sensibles. Et pour minimiser les croisements de visiteurs, la descente se fait par les escaliers. Les ascenseurs sont équipés de lampe UV de désinfection et les audioguides sont systématiquement désinfectés après chaque utilisation. Tout au long de la journée, les locaux seront régulièrement désinfectés (rambardes, distributeurs, portes, boutons, etc).