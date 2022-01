Le grand ménage alsacien des rois mages le 6 janvier

Aujourd'hui, c'est l'Epiphanie, et une légende veut que les rois mages soient les inventeurs du Kougelhopf et sortent chaque année de leur tombeau de Cologne pour venir nettoyer l'Alsace.

Les 3 mages sont célébrés en Alsace, peut-être davantage que dans le reste de la France. Quoique…

En Alsacien, d'r Drei-Kenigs-Dàà, littéralement le jour des 3 rois, l'Epiphanie, est une date importante car Gaspard, Melchior et Balthazar sont des saints très populaires, protecteurs du peuple, et surtout parce qu’ils reconnaissent Jésus comme le nouveau Messie, après avoir suivi la fameuse Étoile. Après quelques péripéties, leurs aventures les ont emmenés en Alsace. On raconte qu’ils passèrent par Ràbbschwihr, Ribeauvillé. Un potier du nom de Kügel aurait été le seul à leur offrir l’hospitalité. Pour l’en remercier, les rois mages confectionnèrent un gâteau spécial, moulé sur le chapeau d’un d’entre eux : ce fut le 1er Köijlhopf. M’enfin le Köilhopf, nùndedié ! Enfin, le kou-gel-hopf si vous le dites à la française, on ne va pas vous faire un dessin, prenez-en une tranche, là !

La tradition veut que les Rois Mages soient enterrés à Köln, à Cologne, en Allemagne, mais qu’ils ont la bougeotte le 6 janvier. Chaque année, ils remontent le cours du Rhin, traversent Strasbourg, passent par le Kronthal, et de là, se rendent au Champ du Feu. Toute la nuit, ils purifient l’air infesté par les mauvais esprits et les sorciers. Celui qui porte l’or le sème comme du blé ; celui qui porte l’encens le fait brûler dans le creux de sa main et l’odeur demeure toute une année ; celui qui porte la myrrhe en répand dans l’herbe. Alors, les esprits s’enfuient et les Rois mages, leur mission accomplie, regagnent Cologne jusqu’à l’année suivante. C’est tout propre, maintenant.

Châsse des Rois mages, atelier de Nicolas de Verdun, XIIie siècle, cathédrale de Cologne. - Amoli - Wikimedia Commons

Voilà le vrai départ de la nouvelle année, après la Petite Année, c’est aujourd’hui le 6 janvier.