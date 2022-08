Le grand retour de la Féria de Dax : ambiance au sommet et le skipper Yannick Bestaven comme parrain d'honneur

Le skipper Yannick Bestaven et Jean-Marie Badets, vice-président du Comité des fêtes de Dax

Quel bonheur de retrouver la cité thermale sublimée de rouge et blanc, grouillant de festayres ravis de se replonger dans une ambiance festive et prêts à nouer le foulard rouge fièrement autour du cou. Cinq jours de fête, de traditions et de rendez-vous incontournables.

Le parrain d'honneur de cette édition, c'est le skipper et marin Yannick Bestaven, champion du Vendée Globe 2021. Avec des parents landais, la feria de Dax est un passage obligé pour décompresser de ces objectifs sportifs de haut niveau.

Jeudi 11 août : Journée landaise

Vendredi 12 août : Journée des enfants

Samedi 13 août : Journée de la musique

Dimanche 14 août : Journée du folklore

Lundi 15 août : Dax en lumière avec l’Agur

Tout le programme de la Feria de Dax à retrouver sur le site officiel !