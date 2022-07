Le Karrikaldi des Fêtes de Bayonne, danses et chants traditionnels basques

Après deux ans d’attente, les rues de Bayonne vont vibrer au son des gaita, txistu et chants durant les fêtes du 27 au 31 juillet. La culture basque est bien représentée pendant la feria bayonnaise. Dans les incontournables se trouve le Karrikaldi (autour de la rue en basque). La culture basque pour tous, c'est chaque année des milliers de bestazale qui se donnent rendez-vous place Jacques Portes en fin de journée du jeudi au dimanche. Au départ, c'est une volonté de mettre la culture basque, la culture vivante au cœur de la fête. Guillaume Irigoyen, pilier du Karrikaldi, nous rappelle comment cette belle aventure a commencé dans les années 90 avec les associations Ibaialde et Leinua qui ont œuvré par étapes à son développement.

Guillaume Irigoyen : En 1991 est né le premier élément du Karrikaldi, c'est le Dantzazpi. C'était l'ère du renouveau des mutxiko. Au programme 1h de danse, de sauts basques place Montaut à Bayonne, autour du monument, puisque les danses basques se dansent en rond. En 1995, une nouvelle idée d'Ibaialde sur le chant basque. Les gens chantaient mais oubliaient les paroles. Ils ont donc créé le premier livret de chants basques populaires pour la fête. En 1996, un groupe de parents d'ikastola d'Ibaialde a créé les jota bayonnaises, Baionako Jotak. Et en 1997 est né Baionan Kantuz. Aux Fêtes de Bayonne, après le Dantzazpi, arrivent les jota qui sont chantées, puis grâce au Kanta Leon dans les mains, Baionan Kantuz a vraiment démarré. De façon spontanée et appréciée, il est revenu dans le programme officiel des Fêtes de Bayonne.

Un changement de lieu lié au succès

Guillaume Irigoyen : En 2005, c'était devenu impossible place Montaut. Un lieu devenu trop exiguë pour accueillir les chanteurs et les danseurs des Fêtes de Bayonne. Roger Goyeneche, membre de Leinua, a eu l'idée d'utiliser la place Jacques Portes. Sous les remparts du Château Vieux où il y a un amphithéâtre naturel, une rue vaste pour pouvoir accueillir Dantzazpi et Baionan Kantuz. Le Karrikaldi a été conçu à ce moment là, en 2006, avec une partie spectacle de danse à partir de 16h30, 18h un Kantaldi, ensuite Dantzazpi, à 20h Baionan Kantuz et à 21h15 Karrika Dantzak qui est un peu la continuité du Dantzazpi mais en danse folk européenne.

Le Karrikaldi est ouvert à tous

Depuis 2006, Karrikaldi a pris ses quartiers au pied du Château Vieux. Les chanteurs et danseurs s'y donnent rendez vous, mais les gens de passage y trouvent aussi leur compte.

Guillaume Irigoyen : La définition du cercle est très importante pour les danses et les sauts basques. Ils se dansent en cercle. Les gens sont extérieurs au cercle quand ils arrivent, mais ils ont envie d'y rentrer. Il y a beaucoup d'histoires où des gens qui, en venant au Pays basque ou venant vivre à Bayonne ou même étant de Bayonne et ne connaissant pas les sauts basques les ont découverts au Karrikaldi.

Ce que nous proposons, c'est de faire la fête, ce n'est pas de consommer la fête, mais de la faire. Etre partie prenante, acteur de la fête. C'est ce que propose la culture basque, populaire depuis toujours. Nous voulons en être le reflet.

Karrikaldi 2022

Du jeudi au dimanche des Fêtes de Bayonne c'est donc place Jacques Portes, à côté du Château Vieux, que vous avez rendez-vous dès 16h30 avec le Karrikaldi.

Jeudi 28/07 : Leinua Eskola, Kriolinak, Dantzazpi avec Bilaka, Baionan Kantuz - Tuntuna, Karrikadantza avec Otxo

Vendredi 29/07 : concours Makilari, Marilou, Dantzazpi avec Leinua Txaranga, Baionan Kantuz - Tuntuna, Karrikadantza avec Amikuzeko Txaranga

Samedi 30/07 : Leinua Konpainia, Jotas de Navarra, Dantzazpi avec Leinua Txaranga, Baionan Kantuz avec Ibaialdekokoro, Karrikadantza avec Kiki Bordatxo

Dimanche 31/07: Orai Bat, Botakantu, Dantzazpi avec Orai Bat txaranga, Baionan Kantuz avec Tuntuna et Karrikadantza avec Rita Mutxiko talde

